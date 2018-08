Algérie: Blida - La wilaya rassure quant à la "potabilité" de l'eau du réseau AEP

Blida — Les services de la wilaya de Blida ont rassuré, samedi, quant à la "potabilité" de l'eau des robinets de tout le territoire de la wilaya, affirmant que le réseau d'alimentation en eau potable (AEP) est "salubre" et ne compte aucun microbe susceptible d'être derrière l'apparition de cette épidémie de choléra.

"Les analyses se poursuivent au niveau de l'Institut Pasteur afin de déterminer les causes à l'origine de cette épidémie", a indiqué le chef du cabinet du wali Ait Ahmed Tahar, dans une déclaration à l'APS, assurant que le réseau AEP est "salubre" et ne compte aucun microbe lié à l'épidémie de choléra. Les analyses en laboratoire réalisées par l'Algérienne des eaux (ADE) et la direction de l'hydraulique ont confirmé la "salubrité" du réseau AEP, a-t-il dit. Le responsable a, également, fait part de mesures préventives pour endiguer l'épidémie. Il a fait cas des instructions du wali relatives à l'interdiction faite aux vendeurs ambulants d'exercer leur activité, afin d'éviter la vente de fruits et légumes non contrôlés aux citoyens, parallèlement à une analyse régulière de l'eau d'une part, et du taux du chlore dans l'eau, d'autre part.

Un contrôle des eaux au niveau des mosquées et des lieux de prière est, également, préconisé. Aussi, la cellule de crise installée au niveau de l'Office d'assainissement de la wilaya a été chargée de la prise en charge de toutes les fuites d'eau. Au volet de prise en charge des malades accueillis au niveau de l'hôpital de Boufarik, le chef du cabinet du wali a signalé la mise à disposition de cet établissement d'"aides financières en vue de le renforcer en médecins et moyens matériels nécessaires". "La situation est sous contrôle et ne prête pas à l'inquiétude, comme certains organes d'information veulent le faire croire", a-t-il, en outre, ajouté.