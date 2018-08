Algérie: Blida - Une nouvelle campagne d'hygiène pour éradiquer les décharges anarchiques de déchets

Blida — Une nouvelle campagne de nettoyage a été lancée, samedi, par l'EPIC "Mitidja Nadhafa" en vue de l'éradication des décharges anarchiques de déchets, qui se sont proliférées dernièrement à travers les quartiers et artères de Blida, au grand dam des citoyens de cette cité, réputée pour son joli nom de "Ville des roses".

Selon le directeur de cette entreprise, Abdelkader Arrabi , près de 1.400 agents de Mitidja Nadhafa ont été repartis, dès les premières heures de la journée , au niveau des 25 communes de la wilaya, dont une grande partie dans celle de Oued Aicha et Blida, sièges actuellement d'une prolifération inédite d'ordures au niveau de leurs cités et artères. Le responsable a imputé cette situation à une hausse de l'ordre de 52% dans le volume des déchets, suite à la fête du sacrifice (Aïd El Adha).

M. Arrabi a fait cas, à ce titre, de l'enlèvement de près de 1.400 tonnes de déchets durant le premier jour de l'Aïd et de 2.900 autres tonnes au 2eme jour, au moment où la wilaya enregistre habituellement une levée de 900 tonnes de déchets/Jour. Il a, également, cité en cause l'"absence d'une prise de conscience chez les citoyens qui ne savent que se plaindre" au lieu de "marquer leur contribution dans la préservation de l'environnement", a-t-il dit, en dépit des campagnes d'information régulièrement initiées dans l'objectif du respect des heures de passage des camions de ramassage des déchets.

"Seul un taux minime de citoyens respectent ces horaires, conduisant ainsi à l'amoncèlement des déchets", a-t-il déploré. Cette campagne d'hygiène de rattrapage se poursuivra jusqu'à l'"éradication définitive des points noirs et des décharges anarchiques ayant défiguré le paysage de la wilaya de Blida, qui avait réussi dernièrement à restituer sa belle image, grâce à de nombreuses campagnes de boisement et d'embellissement", est-il signalé de même source.

Les amas d'ordures source de craintes liées à la prolifération de maladies

La prolifération des déchets au niveau du nombre de communes de la région, dont particulièrement Blida et Oued Aiche et sa coïncidence avec l'apparition d'une épidémie de choléra, a suscité une vague de peur et de panique chez les citoyens, ayant contraint les autorités locales au lancement de cette campagne de rattrapage pour endiguer la situation. En effet, le visiteur de Blida est interloqué par la grande quantité de déchets jonchant les trottoirs au niveau de tous les quartiers de la ville, sans exception aucune.

Une situation constituant un véritable risque pour la santé publique, dont particulièrement les quartiers mitoyens aux marchés des fruits et légumes, à l'instar de ceux de Soucia, Be D'air, et le marché Mohamed Kessab, mitoyen à la gare routière. Cet état de fait a acculé les habitants de la wilaya à exploiter les réseaux sociaux (facebook) en vue d'inciter les autorités à trouver une solution à ce problème menaçant leur santé et celle de leurs familles, dont particulièrement leurs enfants, qui jouent prés de ces ordures . Des photos avec plusieurs commentaires sont mises en ligne, afin d'exprimer leur désarroi et pousser les responsables à prendre les mesures adéquates pour préserver la santé publique.