Algérie: Algérie-Chine - Un accord sera signé à Pékin dans le cadre de la nouvelle route de la soie

Alger — L'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu, a annoncé samedi que la Chine et l'Algérie vont signer "un important accord" dans le cadre de la nouvelle route de la soie à l'occasion du 3ème Forum sur la coopération sino-africaine prévu les 3 et 4 septembre prochain à Pékin.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de remise d'un chèque de 07 millions de dinars au Croissant-Rouge algérien (CRA), le diplomate chinois a indiqué que cet accord de coopération entre Pékin et Alger "s'inscrit dans le cadre de l'initiative économique chinoise de la nouvelle route de la soie". "Les deux pays sont prêts à entamer un partenariat dans le cadre de la nouvelle route de la soie", a-t-il dit précisant que cette nouvelle stratégie, pourra faire bénéficier à l'Algérie de nombreuses conditions favorables et avantageuses. Il a soutenu à ce propos que la politique économique de Pékin est toujours basée sur "le principe de l'égalité" et sur "un partenariat gagnant-gagnant".

Cette initiative appelée également Ceinture et la Route vise à explorer les nouvelles opportunités de coopération et de développement tout en alignant les stratégies de développement des Etats, dans le but de réaliser le développement et la prospérité communs. Interrogé par l'APS sur l'objet de cet accord, l'ambassadeur chinois a précisé qu'il s'agissait d'un "accord global" de coopération et qu'il reviendra aux gouvernements des deux pays de définir les projets prioritaires à développer en commun. Le 3ème sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra cette année les 3 et 4 septembre prochain à Pékin portera sur le thème "La Chine et l'Afrique : Communauté de destin et partenariat mutuellement profitable".

Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ce forum constituera l'évènement le plus important, cette année, en Chine, vu le nombre de participants attendus. Outre les chefs d'Etat et gouvernements africains, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies et 27 organisations internationales et africaines prendront part également à cet évènement. Par ailleurs, M. Guangyu a évoqué l'état d'avancement des projets confiés aux groupes chinois en Algérie. S'agissant de la réalisation du grand port centre d'El Hamdania, situé dans la wilaya de Tipaza, il a précisé que "l'étude de faisabilité du projet est en phase finale".

"Nous sommes à la dernière ligne droite. Les travaux seront lancés avant la fin de l'année", a-t-il assuré. Le deuxième projet de partenariat qui sera réceptionné prochainement, selon le diplomate chinois, est celui de la Grande Mosquée d'Alger. "Les travaux avancent très vite. Il y a eu une haute cadence et nous avons pris l'engagement de terminer le projet d'ici la fin de l'année 2018", a-t-il fait savoir. Quant au projet de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, il a indiqué que les travaux de réalisation ont déjà pris fin.

« Nous sommes entrés dans une période d'essais et nous sommes sûrs qu'avant la fin de l'année, la nouvelle aérogare sera prête pour entrer en service. »

Tenant compte de l'évolution de l'ensemble de ces projets et du prochain accord entre les deux pays, l'ambassadeur de Chine à Alger a estimé qu'il y a eu "beaucoup de résultats importants et concrets" du partenariat entre la Chine et l'Algérie. "Je m'en félicite vivement du niveau du partenariat économique entre les deux pays", a-t-il appuyé.