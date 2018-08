Algérie: Accidents de la route - 13 morts et 53 blessés pendant 48 heures

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué… Plus »

Il s'agit, pour le cas déploré à Jijel, d'un enfant noyé au niveau de la plage dite les Aftis, autorisée à la baignade et située à El Aouana, alors que pour le cas signalé à Boumerdes, il s'agit d'une personne noyée au niveau de la plage Saline est autorisée également à la baignade et située dans la commune d'Afir, daïra de Dellys, précise la même source. La Protection civile fait état aussi de deux cas de décès par asphyxie suite à l'inhalation de monoxyde de carbone, émanant d'un chauffe-bain à l'intérieur du domicile familial sis à la cité Ouled Belhadj, commune de Saoula, daira de Bir Mourad Rais (Alger), ajoute le communiqué.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Oran avec 03 personnes décédées et 06 autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers, survenue sur la RN 02 dans la daïra de Boutelelis. Par ailleurs, les agents de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l'évacuation de deux (02) cas de décès par noyade enregistrés à Jijel et Boumerdes.

