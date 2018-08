Algérie: Ligue 1 Mobilis (2e journée) - L'ASAM et l'USMA co-leaders, le MCA se rachète

L'USM Alger et l'AS Aïn M'lila se sont emparées samedi de la tête du classement du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, grâce à leur victoire en clôture de la 2e journée de la compétition.

L'USMA s'est offerte le NA Husseïn-Dey (1-0) au stade du 20-août 1955, dans un derby algérois qui a tenu toutes ses promesses. L'attaquant congolais des Rouge et Noir Prince Ibara, arrivé cet été, a libéré les siens peu avant la mi-temps (44e), profitant d'un moment d'inattention de la défense du Nasria. Le club algérois enchaîne avec un deuxième succès, après avoir battu à domicile le DRB Tadjenanet (3-1) lors de la journée inaugurale. Le promu l'ASAM, vainqueur lors de la première journée sur tapis vert face au CR Belouizdad (3-0) s'est imposée face à l'ES Sétif (1-0) en match disputé au stade du 1er novembre de Batna à huis clos.

L'enceinte de Demane Debih n'a pas été homologuée par la commission d'audit des stades de la Ligue de football professionnel (LFP), pour contenance insuffisante. Mohamed Benchaïra, engagé cet été en provenance de la JSM Béjaia, a inscrit l'unique but de la partie (44e), permettant à l'ASAM de réussir son retour parmi l'élite après 16 ans à végéter entre les divisions inférieurs. Le MC Alger, accroché d'entrée à domicile face au Paradou AC (1-1), a relevé la tête en s'imposant en déplacement face au DRB Tadjenanet (1-0) grâce à une réalisation signée Hicham Nekkache (6e).

Le Difaâ qui a évité le purgatoire la saison dernière de justesse, a mal entamé le nouvel exercice en alignant deux défaites en autant de matchs. En ouverture de cette 2e journée. Le CS Constantine, champion sortant, est allé tenir en échec le CABB Arreridj (0-0), alors que la JS Saoura a confirmé sa bonne santé en s'imposant à domicile face au MC Oran (2-0) Le derby kabyle entre le MO Béjaia et la JS Kabylie s'est terminé sur un score de parité (1-1). Le MOB, l'un des trois promus, a réussi son retour au palier supérieur en grignotant quatre points en deux matchs.

Côté déceptions, l'USM Bel-Abbès a concédé sa deuxième défaite, en autant de matchs, en s'inclinant cette fois-ci devant son public face à l'Olympique Médéa (1-2), quelques jours après le revers concédé à Sétif (3-0). La 3e journée de la compétition se jouera mardi prochain et sera tronquée de trois rencontres : ES Sétif - Paradou AC, USM Alger - CABB Arreridj, et CR Belouizdad - MC Alger, fixées au mardi 4 septembre. Et pour cause, le MCA, l'ESS, et l'USMA seront engagés mardi et mercredi dans les deux compétitions africaines interclubs.