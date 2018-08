Ile Maurice: Secteur cannier - Des planteurs veulent débattre avec le PM

«On est à la mi-saison de la récolte et les planteurs continuent à éprouver des difficultés à poursuivre la coupe.» C'est ce que soutient le président de la Small Planters Association (SPA), Kreepaloo Sunghoon. Aucune solution n'a encore été proposée aux planteurs de cannes depuis leur rencontre avec le Premier ministre, le 28 juin.

Lors de cette rencontre, Pravind Jugnauth avait expliqué qu'il était urgent de trouver des solutions pour les petits planteurs de cannes. Une rencontre tenue dans le sillage du rapport du Joint Technical Committtee, décrié par les planteurs. Le chef du gouvernement avait demandé aux planteurs de lui soumettre leurs contre-propositions dans la semaine qui a suivi la réunion. Une demande agréée par les planteurs.

Or, presque deux mois après, les planteurs attendent toujours d'être convoqués par Pravind Jugnauth. Kreepaloo Sunghoon avance que plus le Premier ministre tardera à trouver des solutions pour les planteurs, plus la situation devient difficile. «Le gouvernement a décidé d'accorder une avance de 80 % sur le coût d'une tonne de sucre qui est d'environ de Rs 9 700. Or, si nous tenons en compte que pour obtenir une tonne de sucre, il nous faut au moins 15 tonnes de cannes, cela veut dire que pour chaque tonne de cannes, nous avons obtenu qu'environ Rs 500. La main-d'oeuvre et le transport nous coûtent plus cher», soutient le président de la SPA.

Dans leurs contre-propositions, les planteurs réclament une somme de Rs 2 500. Pour Kreepalloo Sunghoon, la rencontre avec le Premier ministre sera déterminante pour la survie des petits planteurs.