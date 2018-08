Ile Maurice: Salaires impayés - Les employés d'Athena Communication dans le flou

Les limiers de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) ne semblent pas prêts à le lâcher… Plus »

Las d'être payés en retard, ils ont manifesté mercredi devant les locaux de la firme, à Ébène. Et hier, ils se sont rendus au bureau du travail, dans l'espoir que leurs salaires pour le mois de juillet soient versés. Les employés d'Athena Communication Ltd ont en effet envahi les locaux de la compagnie mercredi, afin d'avoir une rencontre avec les cadres. Certains ont été payés. Cependant, la majorité d'entre eux ont reçu une partie de la somme, comme pour les quatre derniers mois. «Une situation intenable», selon les téléagents que nous avons interrogés. Car ils déplorent le fait qu'ils ont des factures qui s'empilent.

