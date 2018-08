Algérie: Choléra - L'eau de source de Sidi El Kebir interdite à la consommation

Alger — L'eau de source de Sidi El Kebir (Tipasa) a été "condamnée et interdite à la consommation", après avoir révélé la présence du vibrion cholérique, indique samedi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué.

"Le contrôle bactériologique de l'eau de source Hamr El Ain (Sidi El KEBIR) de la wilaya de Tipasa a révélé la présence du vibrion cholérique. De ce fait, cette source, a été condamnée et interdite à la consommation", précise le ministère. Le Choléra est une infection contagieuse grave qui entraîne la mort, suite à des diarrhées aigües causées par le bacille Vibrio cholerae, qui se propage en l'absence d'hygiène ou suite à la consommation d'eau ou de fruits et légumes contaminés.

Rappelant dans un communiqué rendu public, les principales mesures pour arrêter et endiguer la propagation de cette maladie, le ministère, recommande le lavage soigneux des mains avec du savon et de l'eau propre répété très souvent dans la journée, particulièrement avant un contact avec un aliment, avant chaque repas et après utilisation des toilettes, ainsi que le lavage des légumes et des fruits avant leur consommation ainsi qu'à l'ébullition et de la javellisation de l'eau de stockage avant son utilisation.

Il recommande également de ne pas s'approvisionner au niveau des points d'eau non traités et non contrôlés tels que les sources et les puits et conseille qu'en cas d'apparition de diarrhée et vomissements, il est impératif de se présenter dans une structure de santé la plus proche, de se réhydrater en prenant suffisamment d'eau et de Sels de réhydratation orale (SRO) et d'apporter une attention particulière aux enfants et aux sujets âgés.