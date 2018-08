Algérie: Boxe/Mondiaux-2018 juniors - Semrani (60 kg) éliminée en 8es de finale

Budapest — L'Algérienne Semrani Leïla (60 kg) a été éliminée en huitièmes de finale des Championnats du monde de boxe juniors (garçons et filles) qui se déroulent dans la capitale hongroise Budapest (21-31 août).

Médaillée d'or aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger (JAJ-2018), l'Algérienne a été nettement battue par la Chinoise Chen Yibing (5-0). Deux boxeurs algériens sont déjà qualifiés en quarts de finale des Mondiaux de Budapest, prévus dimanche. Il s'agit de Farid Douibi (75 kg) et Hichem Maouche (52 kg) qui seront opposés, respectivement, aux Anglais Tudsbury Conner et Price Ivan. Cette journée de samedi verra également l'entrée en lice de Hacid Mohamed-Amine (91 kg) pour le compte des 8es de finale. Ils sera opposé au Biélorusse Lashkou Yahor.

L'élimination de Semrani s'ajoute à celles de Fares Djaballah (49 kg), Mohand Mansouri (81 kg), Abderrahim Sekelli (64 kg), Fassi Ahmed-Djamel (69 kg), Louiza Berkane (45-48 kg) et Feroum Feriel (69 kg), sortis en huitièmes de finale. La sélection algérienne de boxe juniors prend part aux Championnats du monde avec un effectif composé de 12 pugilistes (7 garçons et 5 filles), sous la conduite des entraîneurs Mourad Fratsa, Brahim Bourenane, Hamza Arab et Abdelbaki Belmili. Selon le programme de compétition établi par l'Association internationale de boxe (AIBA), les tours préliminaires se déroulent du 21 au 26 août, les quarts de finale les 26 et 27 août, les demi-finales le 28 et les finales les 30 et 31 du même mois.