Liberia: Wenger et Claude Le Roy honorés par le président Weah

Toutefois, cette décoration n'a pas fait l'unanimité au Liberia. Pour certains, notamment l'opposition, le président libérien a décoré des amis personnels et non des personnes qui ont été utiles pour le pays.

Ils ont été élevés au rang de « Grand commandeur et chevalier de l'ordre humain de la rédemption africaine » (« Knight grand commander of the humane order of african redemption »), la plus haute distinction du Liberia. Un acte de reconnaissance pour le rôle crucial joué par les deux hommes dans la carrière de footballeur de George Weah.

