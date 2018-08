Tunisie: Wahbi Khazri - Pourquoi le Tunisien n'a pas choisi Rennes ?

Prêté au Stade Rennais la saison dernière par Sunderland, Wahbi Khazri avait la possibilité de rester chez le club breton. Mais il a préféré signer à l'AS Saint-Etienne plutôt que de s'engager de façon définitive avec Rennes. Le président rennais avait vite fait de conclure que le Tunisien a fait un choix économique. Mais pour ce dernier, il n'en est rien. Interrogé par L'Equipe, Khazri a expliqué son choix par l'intérêt et le respect des dirigeants stéphanois à son égard. Ce qui n'était pas forcément le cas de leurs homologues rennais.

« J'assume mon choix, je suis un grand garçon. Saint-Étienne a tout mis en oeuvre pour me faire venir. J'ai senti que je faisais l'unanimité, plus qu'à Rennes. C'est difficile à expliquer. Il y a une personne qui a dit que j'ai fait un choix financier... Rennes, ce qui m'a fait chier, c'est que je me suis battu pour aider le club à décrocher l'Europe.On avait réussi à faire quelque chose de superbe. Après, si Rennes n'a pas tout fait pour me garder, c'est qu'ils estiment qu'ils pouvaient avoir mieux que moi. À Saint-Étienne, j'ai eu le sentiment d'avoir des gens qui m'ont estimé à ma juste valeur », a-t-il souligné ce samedi.

Et d'ajouter : « Je sais que je ne suis pas un phénomène, mais je pense avoir des qualités. Je sortais d'une belle aventure à Rennes et d'une belle Coupe du monde avec la Tunisie. J'estimais mériter un minimum de respect. Et ce respect, je l'ai plus senti à Saint-Étienne. C'est dommage, car je pense que j'aurais pu encore leur apporter sur le terrain et en dehors », a regretté l'international tunisien de 27 ans.

Wahbi Khazri retrouvera Rennes en championnat le 20 octobre prochain. Mais en attendant, on le retrouvera avec l'ASSE ce samedi contre Montpellier à l'occasion de la 3ème journée de Ligue 1.