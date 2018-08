Ile Maurice: Chagos - Sir Anerood Jugnauth dirigera la délégation à La Haye

Les limiers de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) ne semblent pas prêts à le lâcher… Plus »

Le chef du gouvernement a une fois de plus soutenu que Maurice ne remet pas en question la base militaire américaine à Diego Garcia. Et fait valoir que l'Angleterre doit reconnaître la souveraineté de Maurice sur les Chagos. «C'est la dernière étape de la décolonisation après 50 ans de notre Indépendance», a dit Pravind Jugnauth.

Pravind Jugnauth s'est dit optimiste que Maurice pourrait obtenir gain de cause devant la Haute Cour de justice. Il est d'autant plus confiant que Port-Louis avait obtenu un vote écrasant à l'assemblée générale des Nations unies (avec 94 en faveur de Maurice ; 15 contre) le 22 juin 2017.

Sir Anerood Jugnauth sera le premier à se lancer dans la plaidoirie, le 3 septembre. Outre des avocats et des fonctionnaires, le gouvernement a invité trois Chagossiens à faire partie de la délégation. Selon Olivier Bancoult, six autres Chagossiens feront également le déplacement.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.