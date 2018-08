Ile Maurice: UOM - Une manif prévue en début de semaine

La bibliothèque de l'université de Maurice (UoM) fermera bien ses portes à 17 heures et non plus à 20 heures. Le Sénat en a pris la décision, hier. Une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès des étudiants de l'UoM. Ils envisagent une manifestation en début de semaine prochaine.

«L'Union se réunira ce week-end pour en discuter. Mais nous envisageons une manifestation en début de semaine où nous allons demander la démission de plusieurs cadres. Nous ne voulons aussi plus payer les Library Fees qui sont de Rs 7 100 par an. D'autant plus que ceux qui utilisent la librairie après 17 h prennent des cours à temps partiel», a expliqué Saahir Goolfee, président de l'Union des étudiants.

Le 8 août, sept étudiants s'étaient enfermés dans une salle de conférences de l'université pour protester contre cette mesure. Les membres du bureau du Registrar étaient revenus sur la décision de fermer la bibliothèque à 17 heures.