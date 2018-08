Tunisie: Le marché parallèle prend le dessus

Le classement révèle aussi la ré-immatriculation d'un nombre important de grosses cylindrées comme la BMW (234 unités), la Land Rover (83), la Chevrolet (44), la Jeep (43), la Porsche (33) et la Jaguar-Land Rover (12). Plusieurs consommateurs se tournent vers le marché parallèle pour acheter leur voiture à un prix relativement bas. De plus, dans ce marché, l'acheteur potentiel a la possibilité de négocier le prix pour le revoir éventuellement à la baisse.

Le concessionnaire de cette marque en Tunisie, à savoir Ennakl Automobiles, n'a écoulé que 1.308 voitures sur la même période (marché officiel), occupant ainsi la 7e place. Les marques françaises Peugeot et Citroën sont au top 3 du classement des marques les plus vendues sur le marché parallèle avec respectivement 942 et 892 ré-immatriculations, accaparant des parts de marché respectives de 11,5% et 10,9%.

Parmi les marques les plus vendues, on peut citer Volkswagen, qui reste la marque la mieux cotée sur le marché parallèle en Tunisie.

