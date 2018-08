Tunisie: J'ai trouvé le boulot de mes rêves!

Pour trouver le travail de ses rêves tel que le mentionne le titre de l'article, il faut tout d'abord avoir planifié à l'avance, et cela dès votre première orientation choisie et l'emploi cible que vous souhaitez intégrer.

«Vaut mieux tard que jamais»

Nous sommes donc appelés à planifier notre orientation professionnelle, le poste que nous voulons atteindre au bout de deux ans, puis 5 ans, puis 10 ans, c'est ce qu'on appelle un PDP (Plan de développement personnel) au niveau de certaines entreprises. Ce plan doit comprendre, d'une part, les postes cibles, les compétences manquantes à acquérir et le plan convenu afin de réduire ce manque à gagner (formations, stages, lectures, projets, etc).

Le plus important est qu'à une étape donnée et de préférence dès les premières orientations (lycée ou faculté), ce plan devra être validé par un coach professionnel ou un conseiller d'orientation après un test de personnalité et, auparavant un entretien afin de reconnaître les ressources et les points forts, dont nous disposons préalablement, et s'assurer que le plan choisi s'ajuste bien à notre profil et aux valeurs les plus hautes.

Nous passerons par la suite à la recherche d'emploi proprement dit. Donc, chercher du travail, c'est comme partir à la pêche. Il faut tout d'abord se préparer, disposer des compétences requises, du bon matériel de pêche et des bons appâts. Donc avant de partir à la chasse au travail, il faut disposer d'un CV model validé, de préférence par un expert (un coach professionnel ou un expert des RH), qui devra être ajusté systématiquement pour chaque poste à pourvoir.

Nous ne pouvons pas postuler à deux postes différents dans deux sociétés différentes avec un même CV générique. Il faut souligner que la présélection sera réalisée à la base des CV et le recruteur n'aura que quelques secondes afin de réviser la totalité de votre CV et valider votre sélection ou non. A ce stade, nous devons considérer le CV comme une affiche publicitaire parmi des dizaines d'autres qui devra se distinguer afin d'attirer le recruteur par-delà ses couleurs, sa mise en forme originale (Non standard), l'optimisation de l'espace sans générer de l'encombrement, avec des mots-clés visibles, attirants et spécifiques au poste recherché, la mise en valeur des points forts du profil et finalement le contenu global du CV .

Il faut, de même, noter que malgré que plusieurs recruteurs ne demandent plus à recevoir une lettre de motivation, certains autres l'exigent et considèrent son absence au niveau du dossier de candidature comme un critère éliminatoire. Soignez votre lettre de motivation, faites en sorte qu'elle raconte votre histoire et fait parvenir aux recruteurs votre degré de motivation. Il ne suffit pas d'être compétent, d'avoir un bon CV et LM pour être pré-sélectionné pour des entretiens d'embauche.

Rechercher un travail doit être considéré comme un travail en soi et obéir à des critères mesurant l'état d'avancement de notre propre recherche.

Quand postuler ?

Faut-il attendre que l'entreprise poste un avis de recrutement pour postuler ?

Les moyens de recherche d'emploi sont nombreux. Je citerai les plus employés : le moyen classique le plus connu est de répondre à une offre trouvé au journal, sur les sites de recrutement, sur des affiches publicitaires, etc. En résumé, le moyen classique, c'est attendre que le recruteur viennent jusqu'à nous, par les canaux traditionnels, ce qui n'est pas toujours évident. Parfois, l'information ne sera pas aussi disponible, la plupart des recruteurs, aujourd'hui, choisissent pour des raisons d'efficacité ou encore d'économie de passer par des voies différentes, soit par la Cooptation (de bouche à oreille), ou par le biais des réseaux sociaux (dont Linkedin) ou autres réseaux.

Que faut-il faire dans ce cas pour accéder à ce type d'offres ?

L'une des premières étapes de base de recherche d'emploi que plusieurs personnes négligent est d'informer son propre réseau professionnel et personnel que nous sommes activement à la recherche d'un poste et les informer, de même, du poste recherché, ne pas hésiter à passer par le téléphone, par le biais de petits SMS, par des mails, par les réseaux sociaux, etc. Tous les moyens sont bons pour passer l'information. Informer son réseau existant de sa disponibilité pour un nouveau défi est le premier pas à faire pour se lancer dans la recherche d'un emploi.

Notre réseau ça se développe, que ce soit sur Linkedin ou encore dans notre réseau professionnel. Nous devons être sensibles, toujours présents et actifs. Une petite astuce que je me permets de vous donner pour Linkedin, c'est de valoriser vos compétences, vos nouvelles certifications et vos expériences, d'être présent pour les autres et d'être actif. Soyez présents pour les autres et ils seront naturellement présents pour vous quand vous en aurez besoin.