Congo-Kinshasa: Présidentielle - Ramazani Shadary reçoit le soutien des filles et fils du Grand Kasaï

Vendredi 25 août 2018, les fils et filles de l'espace Grand Kasaï ont organisé une double réception en l'honneur d'Emmanuel Ramazani Shadary et en hommage au Président Joseph Kabila Kabange. Cela, pour la désignation du Secrétaire Permanent du Pprd comme candidat du Front Commun pour le Congo à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018.

L'espace Fête Parfaite située à Gombe/Kinshasa, a été le cadre où la crème du Kasaï si pas de la République a pris rendez-vous pour ces retrouvailles qui ont été couronnée par la présence d'Emmanuel Ramazani Shadary. Durant le premier volet, sous la modération du Prof Toussaint Tshilombo Send, l'heure a été par la suite au culte œcuménique la méditation œcuménique. Les deux orateurs catholique et Protestant ont imploré la grâce divine sur le candidat en l'honneur avec l'ardente priée de le voir gagner. Ce, avant de bénir le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange grâce à qui la rencontre du Grand Kasaï a été possible. Dans le deuxième volet de ce rendez-vous très quatre étoiles, les Gouverneurs de l'espace Kasaïen (Sankuru, Lomami et Kasaï/ Tshikapa, par la voix de leur doyen du Kasaï Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji, ont exprimé leur joie suite à la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat du FCC.

Aussi, ils ont réaffirmé leur soutien au challenger du Front Commun pour le Congo à la présidentielle. "Par cette cérémonie, nous fils et filles du Grand Kasaï réaffirmons notre soutien à Emmanuel Ramazani Shadary ", a-t-il dit. En dernier lieu, ils ont remercié par-dessus tout le Président Kabila qui a respecté sa parole de respecter la Constitution du pays. "Il a prouvé qu'il est le seul politicien qui dit la vérité en RDC ... Ce n'est pas l'heure de la campagne mais nous fils et filles du Grand Kasaï pouvons déjà nous réjouir... ", a dit Alphonse Ngoyi Kasanji. Dans son speech, le Gouverneur du Kasaï Oriental a témoigné combien Ramazani Shadary alors VPM en charge de l'Intérieur avait oeuvré pour le retour de la paix au Grand Kasaï souffrant des affres du mouvement Kamuina Nsapu.

Au-delà de cet aspect, pour Kasanji, Ramazani Shadary est le seul candidat à avoir vraiment traversé les uns après les autres tous les échelons de la territoriale et bientôt du pouvoir politique. Ce de l'administrateur adjoint du territoire au patron de l'Intérieur en passant par deux mandats législatifs avant de prétendre avoir l'étoffe de coiffer toute la République. Après ces deux étapes, le Maitre de Cérémonie du jour a lu la biographie d'Emmanuel Ramazani Shadary.

Véritable portrait robot d'un homme aguerri scientifiquement et politiquement. Evariste Boshab qui fut notamment son encadreur politique a pris la parole pour remercier le Gouverneur Ngoyi Kasanji pour ce soutien au candidat du FCC et l'hommage au Chef de l'Etat qui selon lui entre dans l'histoire de la démocratie par la grande porte puisque la démarche a tous les soutiens possibles. Selon Evariste Boshab, les fils et filles du Grand Kasaï vont entendre la réaction donc les réponses d'Emmanuel Ramazani Shadary au moment opportun. Après ces étapes, l'heure était à l'animation culturelle et aux bains de réjouissance.

Il sied de signaler qu'à ces assises, d'éminentes personnalités ont été présentes notamment les secrétaires permanents Adjoints, le Premier Ministre Bruno Tshibala, le VPM She Okitundu, le Dircaba du Chef de l'Etat Jean-Pierre Kalamba, Evariste Boshab, le Professeur Lumanu( président du comité organisateur), des ministres dont Lambert Mende et tous les autres de cet espace, gouverneurs du Sankuru, de la Lomami, du Kasaï Oriental et du Kasaï, députés et sénateurs ainsi que les invités d'autres provinces. La liste est bien longue.

