Ile Maurice: Conseil des ministres - Les étudiants étrangers employables à 18 ans, l'aéroport de Plaisance «développé»...

Iswarduth Seetohul à la présidence de la Commission Conciliation et Médiation, les étudiants étrangers âgés de 18 ans pourront travailler à Maurice et le SSR International Airport et l'aéroport de Plaine-Corail seront développés. Autant de mesures décidées au Conseil des ministres du vendredi 24 août 2018.

La France collaborera au développement de l'aéroport

Airports of Mauritius Ltd, Airports of Rodrigues Ltd et Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) procéderont à la signature d'un Memorandum of Understanding avec ADP International société anonyme, auparavant connu comme Aéroports de Paris Management S.A. L'objectif : discuter et proposer le plan le plus approprié pour le développement du SSR International Airport et de celui de Plaine-Corail. Un plan de développement en relation avec ces deux aéroports sera préparé. Des recommandations seront aussi faites pour déterminer la meilleure option pour des facilités à l'aéroport mauricien, à travers l'extension du «passenger terminal» existant.

Tourisme : le plan stratégique 2018-2021 sera implémenté

La Tourism Strategic Plan 2018-2021 sera bientôt publié et ses recommandations seront mises en œuvre. Ce plan est axé sur un modèle de développement touristique qui s'appuie notamment la technologie. Cela, tout en prenant en considération les objectifs fixés dans le cadre du programme gouvernemental 2015-2019 et la Vision 2030. Ce plan stratégique incorpore 84 projets et programmes qui devraient être mis sur pied par différentes organisations dans un délai déterminé.

Commerce avec la Chine : le «draft agreement» passé en revu

Des chapitres sur le commerce des marchandises et des services, l'investissement, la coopération économique... Ce sont quelques des points compris dans le «draft agreement» de l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine, dont le Cabinet a pris note.

Les étudiants étrangers pourront désormais travailler à 18 ans

Des amendements seront apportés aux Non-Citizens (Employment Restriction) Exemptions Regulations afin de mettre en œuvre de nouvelles conditions liées à l'emploi des étudiants étrangers. Ces derniers pourront désormais travailler à partir de 18 ans au lieu de 16 ans auparavant. Ils doivent cependant prendre des cours en continu et à plein-temps.

La durée minimum des programmes d'études devrait être de trois ans pour les cours de premier cycle et d'un an pour les études postuniversitaires. Ceux inscrits auprès des institutions techniques et vocationnelles ne pourront pas travailler pendant leurs études.

Iswarduth Seetohul à la CCM

Le Board de la Commission conciliation et médiation (CCM) a été reconstitué avec Ishwarduth Seetohul au poste de président. Autre nomination : S. Dorasami présidera le Board de la Vallée d'Osterlog Endemic Garden Foundation. Le Board of trustees de la Trade Union Trust Fund a également été reconstitué.

Economie bleue : des experts de l'Afrique australe à Maurice

La 24e session de l'Inter-Governmental Committee of Experts, organisée par la United Nations Economic Commission of Africa se tiendra à Maurice du 18 au 21 septembre. Les discussions tourneront autour de l'économie bleue, la consolidation de la collaboration entre les états côtiers et le rôle des petites et moyennes entreprises dans le processus de l'industrialisation en Afrique australe.

Utilisation de l'armoirie nationale : l'aval du PM requis

Il faudra obtenir l'autorisation du Premier ministre pour se servir des armoiries de Maurice conformément à l'article 76A du Criminal Code. Un communiqué sera émis en ce sens.

Lignes aériennes : l'accord avec la Turquie se concrétise

Le gouvernement mauricien va faire parvenir à son homonyme turc, son accord au sujet des propositions faites dans le cadre du Bilateral Air Services Agreement. Les deux parties ont discuté de la désignation de lignes aériennes, la fréquence, les droits de transit, le code sharing et les limitations existantes.

Fonction publique : des Establishment Orders seront préparés

Le bureau du président de la République sera avisé de la préparation du Civil Establishment Order 2018 et du Civil Establishment (Rodrigues Regional Assembly) Order 2018. Ceux-ci déterminent le nombre de personnes qui peuvent être recrutés et déterminent les emoluments, entre autres. Le ministère de la Fonction publique s'en chargera.

La couche d'ozone au centre de l'attention

«Keep Cool and Carry On! The Montreal Protocol.» C'est le thème de la Journée internationale de la préservation de la couche d'ozone qui sera commémorée le 19 septembre. Une table-ronde à ce sujet aura lieu à la municipalité de Port-Louis, le 16 septembre. Il sera aussi déterminé comment atténuer les effets du changement climatique. Une exposition se tiendra au même endroit du 17 au 21 septembre et il y aura des campagnes de sensibilisation.