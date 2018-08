Madagascar: Coopération - L'Ambassadeur du Vietnam chez Ulrich Andriantiana

Ce pays excelle, notamment en matière d'infrastructures routières, ainsi que dans le domaine portuaire. Le MTPI pour sa part, est un département qui a réalisé ces derniers temps de grands chantiers. En somme, une bonne perspective de coopération se présente entre Madagascar et le Vietnam. Notons par ailleurs que le ministère des Travaux Publics et des Infrastructures poursuit la préparation d'autres projets financés par les bailleurs de fonds.

Le Huy Hoang, le nouvel Ambassadeur du Vietnam a rencontré hier, le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures Ulrich Andriantiana. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux personnalités de discuter des possibilités de coopération entre Madagascar et le Vietnam, dans le domaine des travaux d'infrastructures. De nombreuses possibilités de coopérations existent puisque le Vietnam figure parmi les pays qui ont une certaine avancée dans le secteur des travaux publics et des infrastructures.

Vers une coopération solide entre Madagascar et le Vietnam dans le domaine des travaux publics et des infrastructures.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.