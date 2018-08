Ile Maurice: Paul Bérenger - «Le dénigrement de Lam Shang Leen est orchestré par Pravind Jugnauth»

Les limiers de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) ne semblent pas prêts à le lâcher… Plus »

Selon Paul Bérenger, les déclarations publiques de Ravi Rutnah et de Sanjeev Teeluckdharry ont été orchestrées par le Premier ministre. Il est aussi revenu sur la libération des quatre condamnés de l'Amicale. Le leader des mauves dit être sûr qu'il n'y pas de lien entre la libération des quatre détenus et la campagne de dénigrement de Paul Lam Shang Leen. «Mais c'est normal que les gens voient le complot partout. Pour moi, il s'agit d'une coïncidence», poursuit Paul Bérenger. Les quatre avaient été condamnés à la prison à perpétuité le 20 novembre 2000 par Paul Lam Shang Leen.

«Nous sommes toujours à étudier le rapport de la Commission d'enquête. Nous avons déjà souligné les lacunes, les oublis et les absences mais il y a aussi des choses positives. C'est avec courage que ce rapport a été fait. Mais depuis qu'il a été publié, nous remarquons une campagne de Pravind Jugnauth et du Mouvement socialiste militant pour décrédibiliser et dénigrer Paul Lam Shang Leen. Il faut respecter un ancien juge», soutient le leader des mauves.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.