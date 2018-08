Angola: Des postes de santé sans équipements à Massangano et Zenza-do-Itombe

Les limiers de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) ne semblent pas prêts à le lâcher… Plus »

À l'heure actuelle, la municipalité de Cambambe dispose d'un réseau de santé de 25 centres de santé, quatre centres de santé et un hôpital municipal dont les soins sont garantis par 351 techniciens, parmi lesquels des médecins et infirmiers.

Le responsable a indiqué que face à cette réalité, les citoyens du siège communal de Massangano sont assistés dans des anciennes installations du poste de santé déjà en dégradation, alors que ceux du siège communal de Zenza-do-Itombe recourent aux localités Cassoalala (25 km) dans la municipalité Cambambe et Calomboloca (35km), dans la municipalité d'Icolo et Bengo, Luanda, à la recherche de services médicaux.

Dondo — L'entrée en service des centres de santé des sièges communaux de Massangano et Zenza-do-Itombe dans la municipalité de Cambambe, province de Cuanza Norte, construit en 2016, est conditionnée en raison du manque d'accessoires en termes d'équipement et de mobilier.

