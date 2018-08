Angola: Le ministre des Anciens Combattants affirme identifier les problèmes

Cabinda — Le ministre des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a déclaré vendredi, dans cette ville, que les problèmes qui affligent plus de retraités étaient suffisamment identifiés à l'échelle nationale.

João Ernesto, qui est à Cabinda où il a présidé la cérémonie de clôture de l'acte de présentation du projet de loi des Anciens Combattants et vétérans de la patrie, a souligné que parmi ces problèmes, il y avait principalement la faible assistance médicale et médicamenteuse aux retraités.

Le gouvernant a également cité comme problèmes identifiés le manque de logements, les difficultés d'entrée des enfants d'anciens combattants et des orphelins des combattants tombés dans le système de bourses d'études et l'enseignement supérieur, le manque d'opportunités d'emploi, le manque de pension mensuelle, non-octroi de subventions sur les tarifs de l'énergie et de l'eau, entre autres.

Il a profité du moment pour exprimer ses remerciements à tous les anciens combattants et vétérans de la patrie à Cabinda et d'autres provinces du pays par la présence et les contributions aux rencontres de consultation publique et d'écoute sur le projet de loi.

Le gouverneur de Cabinda, Eugénio Laborinho, qui a assisté à la cérémonie, a apprécié la proposition de loi présentée qui comprend en son point de vue, un ensemble d'avantages à mettre en œuvre qui contribueront de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie des anciens combattants et vétérans de la patrie.