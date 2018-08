Angola: Le gouverneur exige une meilleure performance du personnel local

Sumbe — Le gouverneur de la province de Cuanza Sul, Eusebio de Brito Teixeira, a exigé vendredi une meilleure performance du personnel local, les alertant sur la nécessité de produire des idées novatrices pour le développement de la province.

Eusebio de Brito Teixeira a fait cette déclaration à l'ouverture de la première réunion provinciale des cadres et investisseurs, qui se tient à l'Institut national du pétrole.

Le gouverneur a indiqué que les cadres ne devraient pas se limiter à la formation universitaire et professionnelle, espérant un emploi immédiat ou même une nomination à des postes de direction et de leadership pour se sentir valorisés ou respectés.

Cependant, a-t-il ajouté, ils doivent produire des idées pour que la province puisse avoir un développement durable.

Il a également mentionné qu'il était nécessaire que le personnel soit directement responsable de l'auto-préparation et de la valorisation, cherchant constamment à se mettre à jour et, de cette manière, identifier les opportunités susceptibles de les aider à entrer sur le marché du travail, que ce soit pour le compte d'une autre personne ou leur propre compte.

Dans le contexte des affaires, il a déclaré que la relation entre l'investisseur et la banque est inévitable, mais les exigences sont plus grandes et, pour cela, il doit être bien préparé et avoir une crédibilité institutionnelle supérieure à la moyenne pour obtenir du financement.

D'autre part, il a souligné que la province avait un grand potentiel de développement économique diversifié, nous avons certainement des points forts susceptibles d'intéresser ceux qui veulent investir dans la province.

Parmi ceux-ci, l'existence de cadres ayant une formation supérieure, des techniciens moyens et professionnels, une large extension des terres arables pour l'agriculture familiale et industrielle, l'existence de la mer, des rivières, des lacs, des ressources minérales, entre autres.

Pendant l'événement, qui se termine s'est terminé le même jour, les thèmes liés à l'état actuel du développement social, économique, culturel et politique de la province ont été abordés, ainsi que les pratiques administratives comme facteurs de développement, les questions foncières et leur rôle pour le développement et la cohésion sociale.

La rencontre a compté sur la participation des délégués, directeurs provinciaux, députés, administrateurs municipaux, hommes d'affaires, étudiants, autorités traditionnelles et religieuses, entre autres.