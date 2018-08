Angola: L'UNACA encourage les affiliés à améliorer leur production

Icolo E Bengo — L'Union nationale des paysans de l'Angola (UNACA) a encouragé vendredi, leurs membres d'augmenter la production locale basée sur des normes scientifiques et qu'ils aient toujours une planification des produits à cultiver.

La rencontre, qui a réuni 12 chefs d'associations et 17 de coopératives agricoles d'Icolo e Bengo, visait à parler des causes de la pauvreté et de la faim, des solutions et de l'importance des agriculteurs pour atténuer le problème.

Geraldo Basílua, activiste social de l'UNACA, a animé la rencontre, qui a permis de transmettre de manière cohérente et rigoureuse les concepts relatifs aux causes sociales de la pauvreté et de la faim.

En ce qui concerne la faim, le conférencier a déclaré que l'une des raisons est l'instabilité politique d'un pays, l'inefficacité et la mauvaise gestion des ressources naturelles, la guerre et les conflits civils, ainsi que l'accès difficile aux moyens de production par les travailleurs ruraux et la mauvaise planification agricole.

Selon Geraldo Basílua, les autres causes de la faim sont les invasions de terres agricoles, les épidémies qui attaquent les plantations, et a défini la pauvreté comme une insuffisance alimentaire qui cause des souffrances.

Selon lui, l'insuffisance alimentaire génère, à son tour, les problèmes de santé qui limitent l'apprentissage et par conséquent la professionnalisation, ce qui pourrait peut-être amener une personne à une meilleure rémunération et sortir de l'état de misère.

Le président de l'UNACA, Albano da Silva Lussati, a souligné que la rencontre était l'une des stratégies de son organisation en vue de former tous les organes sociaux des associations et des coopératives agricoles.

Albano Lussati a clairement indiqué que l'objectif est de doter les agriculteurs des connaissances logiques qui assureront une meilleure organisation.

"Pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté, nous avons besoin d'hommes forts pour défricher la terre et, pour cela, le paysan doit être très bien organisé", a déclaré le responsable de l'UNACA.

L'UNACA contrôle au total 9.082 associations agricoles, avec 943.000 associés et 2. 098 coopératives.