Angola: L'Institut Supérieur d'Angola prévoit d'installer de nouveaux laboratoires

L'Institut supérieur d'Angola, situé dans le district urbain de Cacuaco, à environ 25 kilomètres au nord de Luanda, existe depuis 2012 et a déjà formé plus de 897 cadres depuis son ouverture.

Pour l'année prochaine, il est prévu la mise en œuvre de plus de cours pour répondre à l'objectif d'harmonisation des programmes, de renouvellement des carrières et de tout le processus du ministère de l'Enseignement supérieur.

Faustino Alves a fait ces déclarations à la presse en marge de l'acte de remise de diplômes aux 157 licenciés en sciences de l'éducation, en santé et en informatique. Le responsable a dit qu'avec cet acte, l'ISA compte sur la troisième génération, la première avec 150, la deuxième 250 et la troisième avec les 157 qui viennent de présenter le travail de fin du cours.

Luanda — L'Institut supérieur d'Angola (ISA) a l'intention d'installer, au cours de la prochaine année académique, des laboratoires et des studios pour des cours d'ingénierie informatique et de communication sociale, respectivement.

