Congo-Brazzaville: Foire des produits égyptiens - Une réduction de 25% sur toutes les expositions

La manifestation culturelle et commerciale, qui est à sa quatrième semaine, entend multiplier son pouvoir d'attraction. Sur la place de la mairie de Poto-Poto, troisième arrondissement de Brazzaville, une réduction de 25% est lancée pour tous les produits exposés.

La crise économique que traverse le Congo n'a pas épargné la septième édition de la foire des produits égyptiens et du Moyen-Orient, malgré la participation d'autres promoteurs, plus d'une dizaine cette année. Ils sont ici à Brazzaville pour faire découvrir, jusqu'au 30 septembre, la culture égyptienne à travers des articles made in Egypt du cosmétique, de la parfumerie, de maroquinerie, du luminaire, de la bijouterie, de la cuisine, des meubles...

Des objets de l'intérieur et de la décoration, les visiteurs y découvrent aussi de l'Egypte moderne : des salons complets, des meubles de chambre à coucher, de jardin, de salle de bain, des tapis décorés pour le salon ; des tableaux ; des mobiliers de bureau ; des rideaux ; des tables et de l'architecture moderne.

D'après son promoteur, Karim Megahed, directeur de la société « La maison moderne », cette exposition offre la possibilité de présenter des produits et services à un public intéressé. Il s'agit, a-t- il ajouté, d'un idéal non seulement pour les chaînes commerciales, les grossistes et les détaillants, les grands magasins, les maisons de vente et les boutiques mais aussi pour les architectes d'intérieur et les importateurs.

« Nous ne faisons pas du commerce mais voulons juste valoriser dans les pays africains nos articles qui sont des produits traditionnels. Pour cette période de fin d'année, nous avons décidé de réduire de 25% tous nos prix », a annoncé Karim Megahed.

Signalons que la foire des produits égyptiens et du Moyen-Orient bénéficie du soutien du ministère congolais du Commerce et de la mairie de Poto-Poto. Elle est ouverte jusqu'à fin septembre. Pour les initiateurs égyptiens, cette manifestation de la « La maison moderne » est avant tout un moyen de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Congo et le pays de pharaon.