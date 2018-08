Maroc: Diplomatie -Ll'ambassadeur du Congo au Maroc présente ses lettres de créance au roi Mohammed VI

Jean Marie Mowelle a été précédemment ambassadeur du Congo au Nigeria, avec juridiction sur le Bénin, le Togo et le Ghana. Il est le quatrième ambassadeur du Congo en poste à Rabat, après Aimé Emmanuel Yoka (2000-2004), Jean Marie Ewengue (2005-2009) et Valentin Ollessongo (2012-2017). Il prend ses fonctions au moment où, sous l'impulsion du président Denis Sassou N'Guesso et du roi Mohammed VI, Brazzaville et Rabat viennent de donner un nouvel élan à leurs relations diplomatiques.

Nommé par décret présidentiel 2017/133 du 8 mai 2017, l'actuel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès du Royaume du Maroc avait déjà présenté, le 28 février dernier, les copies figurées de ses lettres de créance au secrétaire général du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ali Lazrak.

