Sénégal: Kaolack / Incendie au marché «Zinc» - Plusieurs tonnes de marchandises calcinées

Un incendie s'est déclaré au marché « Zinc » de Kaolack, jeudi 23 août, aux environs de 17h. Même s'il n'est pas encore permis de donner un bilan exact du sinistre, on peut toutefois annoncer la destruction d'une vingtaine de cantines et dépôts, plusieurs tonnes de denrées, des bidons d'huile et d'autres produits de consommation en stockage dans ce grand centre de commerce.

D'après certains témoignages recueillis auprès des victimes, l'intensité du feu était telle qu'il a fallu l'intervention des populations et autres riverains du marché pour maîtriser le feu. « Au moment où les sapeurs pompiers avaient connu une rupture d'eau dans leurs opérations de secours, les riverains se sont illustrés avec des seaux, bassines et tout ce qui pouvait contenir de l'eau pour éteindre le feu », renseignent des gens venus s'enquérir de la situation. Pour l'instant aucune victime ne peut offrir une estimation exacte des pertes enregistrées compte tenu de l'étroitesse du marché. Une situation qui expose de manière permanente le marché « Zinc » de Kaolack à ce genre de catastrophe.

Pour rappel, déjà à moins de deux (2) ans, ce grand local de commerce a encore une fois de plus, été frappé par les flammes. A l'époque du premier sinistre, le projet de reconstruction du marché a été annoncé à grande pompe par l'envoyée spéciale du président de la République, Mme Aminata Touré, le Ministre de la fonction publique, maire de Kaolac, Mariama Sarr, et son collègue du commerce, Alioune Sarr, qui s'étaient successivement précipités sur les lieux. Depuis, ce projet tarde à démarrer, les usagers du marché réclament une autorisation de délimitation et de construction de cantines afin d'accélérer le processus de réhabilitation de cet important centre de commerce.