Sénégal: Production, commercialisation et exportation de la noix de cajou - Entre impairs et chute des prix

Pour tirer le maximum de profit de la production d'anacarde, le Sénégal a pris le 6 février 2018 la décision de fermer ses frontières, interdisant du coup l'exportation des noix de cajou via le port de Banjul (Gambie).

Conséquence, le port de Ziguinchor est mis en avant pour le convoiement de la production estimée à environ 50 mille tonnes par an vers Dakar d'où elle est acheminée vers l'étranger (Inde... ).

Seulement, malgré le dragage du fleuve Casamance, le port de Ziguinchor ne peut accueillir de gros navires à cause du tirant d'eau encore faible. Ce qui fait qu'il va falloir plusieurs rotations des deux bateaux pour acheminer toute la production vers le port de Dakar. Aussi le port de Ziguinchor qui est géré directement par la Chambre de commerce de Ziguinchor n'est-il pas équipé et manque de tout ou presque, pour charger en un temps record ces navires. Et, à ce jour, plus de 30 mille tonnes ont été convoyées vers le Port autonome de Dakar (PAD).

La rédaction de Sud Quotidien fait le point/bilan de la présente campagne de commercialisation de l'anacarde 2018, avec les différents acteurs de la filière à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Quid du prix au producteur qui est au plus bas, comparé aux deux ou trois dernières années ?

Fermeture des frontières : Les impairs d'une mesure salutaire

A travers le décret N°0000192 du 06 février 2018, fermant les frontières et interdisant le transport par voie terrestre de la production d'anacarde de la Casamance et leur exportation via le port de Banjul (Gambie), le Sénégal a décidé de reprendre le contrôle de la filière de l'Or Gris qui lui échappait jusque-là. Une mesure certes salutaire, mais qui n'est pas sans conséquence à divers niveaux de la chaine, des producteurs aux transporteurs en passant par les nombreux intermédiaires.

En effet, à l'image de l'arachide durant plusieurs décennies, l'anacarde a fini d'imprimer sa marque en période de traite des noix. Des plantations et champs de production aux magasins de stockage et autres unités de production souvent sans moyens conséquents qui pullulent dans la région sud, c'est un véritable business qui se développe autour de la noix de cajou. A la faveur de cet engouement, le prix au producteur ne cesse de grimper d'année en année. Il a atteint les 1250 F CFA le kilogramme lors de la campagne précédente.

Seulement, avec la fermeture des frontières, producteurs, transporteurs et intermédiaires ont fait fortune diverse cette année. Non seulement la production n'a pas été des meilleures, mais les prix (de 250 à 750 F CFA, le prix plafond) proposés durant toute la campagne n'ont pas répondu aux attentes. «Les Indiens, Maures et autres grands commerçants, se sont réfugiés derrières les taxes qui, selon eux, sont élevés au Sénégal pour proposer ces prix dérisoires. Je crois que quelle que soit la taxe étatique, elle ne devrait pas justifier cet écart de plus 500 F CFA sur le prix au kg par rapport aux années précédentes. L'Etat doit jouer pleinement son rôle pour éviter que les producteurs ne restent toujours à la merci des intermédiaires et autres acheteurs», soutient un producteur de Safane.

L'autre conséquence de la mesure étatique, ce sont des milliers de tonnes d'invendus qui sont encore en souffrance dans des magasins de stockage du département de Goudomp. Les propriétaires sont obligés tous les jours de sécher ces noix en perspective de la prochaine campagne. «A 750 F CFA, beaucoup espéraient mieux. Mais subitement, dès les premières pluies, les prix ont chuté de manière drastique, atteignant un niveau bas de 250 F CFA. Pis, actuellement, le kg s'échange à 100 F CFA. C'est pourquoi il y a beaucoup d'invendus. Si vous allez à Djibanar et un partout dans des localités du département de Goudomp, des magasins de stockage contiennent encore des noix. Les propriétaires sont obligés de procéder au séchage tous les jours pour éviter que les noix ne perdent de leur valeur d'ici à la prochaine campagne. Certes ils vont perdre du poids, mais cela vaut le coup. Le paradoxe, c'est que la production de l'anacarde se fait en deux phases. La première n'était pas bonne. Et c'est au moment où les producteurs ont commencé à retrouver le sourire avec la deuxième phase qui était prometteuse que les prix ont chuté. C'est ce qui explique la situation actuelle de mévente», souligne Boubacar, un producteur doublé de commerçant.

D'où l'appel des acteurs en direction de l'Etat pour corriger les nombreux impairs nées de la mesure du convoyage des graines uniquement par le port de Ziguinchor et éviter les couacs à l'avenir à travers une solution pérenne bénéfique à tous. Aussi invitent-ils, du fait de l'importance de la production de chacune des trois régions, au renforcement des moyens et capacités des quelques unités de transformation de noix de cajou installées un peu partout en Casamance pour capter une bonne partie du produit à transformer au niveau local. Ce qui permettra de relever les exportations du produit fini manufacturé, même si la vente du produit brut à encore de beaux jours devant elle. Cela suppose le renforcement de leur capacité de production, l'amélioration des conditions de travail et l'emballage, etc. Quid de la maîtrise de l'information sur les marchés potentiels ?

CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DES NOIX DE CAJOU : 30.000 tonnes exportées, «l'Or Gris» de la Casamance booste l'économie

Producteurs, intermédiaires et simples acteurs de la filière anacarde ressentent l'impact de la campagne de cette année, sous le contrôle et la maîtrise des autorités étatiques. Le port de Ziguinchor, plaque tournante des opérations d'exportation, s'anime et vit au rythme de cette campagne de commercialisation des noix d'anacarde. Une production de plus de 30.000 tonnes exportées via le port de Ziguinchor.

Démarrée cette année sur fond de polémiques entre les différents acteurs, la campagne de commercialisation de la noix d'anacarde a finalement pris son envol. Le port de Ziguinchor est devenu la plaque tournante de cette campagne qui a imprimé une grande ferveur dans la région. La décision des autorités d'exporter les noix, à partir du port de Ziguinchor, avait soulevé l'ire de certains acteurs de la filière qui ont finalement tempéré leurs ardeurs. Une mesure qui a été plus salvatrice pour certains acteurs qui en ont tiré profit.

En attestent l'activité des dockers au port : ces hommes et femmes préposés au séchage et au chargement des noix devant les magasins de stockage, a pris une ampleur telle que certains acteurs se frottent les mains. Le manque d'équipements au port aidant, ces dockers deviennent «bons», ou presque, à tout faire. Une situation qui n'est pas sans impact sur le temps de travail et de chargement des navires.

UNE BONNE MESURE MALGRE LE PESSIMISME DES ACTEURS AU DEPART

Ce sont quelque 30.000 tonnes qui ont été exportées via le port de Ziguinchor. Une production acheminée à Dakar à bord de deux navires: le TEOS, un bateau battant pavillon Panaméen, et le DIOGE (un navire battant pavillon Sénégalais du nom d'une localité côtière de la de la région de Ziguinchor) qui multiplient les rotations avec à bord des containers.

Toutefois, la décision d'acheminer les noix de cajou par voie maritime n'est pas sans conséquence sur le chiffre d'affaire des transporteurs qui se sentent bien lésés parce que leur travail entravé. Pis, leurs activités dans cette campagne ne se limitent qu'au transport des noix des magasins de stockage jusqu'au port. Insuffisant pour améliorer leurs chiffres d'affaire. D'ailleurs, le président des transporteurs, Assane Mbaye, n'avait cessé de crier sa colère et déception. Finalement, ces transporteurs seront contraints de se plier à la mesure étatique d'interdire l'exportation des noix par voie terrestre.

Malgré cela, les retombées économiques sont patentes dans la région. Et, ce ne sont pas les producteurs comme Aliou Coly qui diront le contraire. «J'étais pessimiste au début, mais aujourd'hui je trouve que la mesure est bonne car elle permet de maîtriser la production qui tourne généralement autour de 35.000 à 40.000 tonnes. Si aujourd'hui nous sommes à 30.000 tonnes, il y a de quoi afficher l'optimisme», se réjouit-il.

PAS ENCORE DE RETOMBEES ECONOMIQUE POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE

Même sentiment de satisfaction du directeur du port de Ziguinchor, Alassane Ndiaye. «Nous avons pu réussir ce que les gens avaient pensé impossible. Au moment où je vous parle, nous avons pu exporter 30.000 tonnes. Le port vit au rythme de cette campagne... », lance l'ancien Secrétaire général de la Chambre de commerce qui précise: «Pour l'heure, la Chambre de commerce n'a collecté aucun sou dans cette opération, on attend de recouvrer les factures. Pour le moment, il n'y a pas de retombées économiques. On a préparé nos factures pour les redevances portuaires, et on espère entrer dans nos fonds incessamment... », martèle-t-il. Avant de souligner que le prix du kilogramme varie en fonction du marché.

Ce prix qui subit une fluctuation et qui a chuté jusqu'à 500 francs Cfa, répond à la loi du marché, selon certains producteurs. Une situation qui impacte sur l'accès au crédit des acteurs qui ne maitrisent pas ce paramètre de fluctuation des prix. Autres contraintes soulevées par les acteurs, c'est l'absence de bureau de Douanes de plein exercice à Ziguinchor pour pouvoir capter l'économie de la sous-région. «Certaines marchandises de hautes factures ne peuvent être dédouanées à Ziguinchor. Le bureau de Douanes ici ne peut pas dédouaner certaines marchandises. Conséquence, ceux qui expédient leurs marchandises à partir de Ziguinchor sont obligés d'aller jusqu'à Dakar pour faire ces opérations de dédouanement.»

En outre, cette situation est à l'origine du transit des noix vers le port de Dakar, avant d'être exportées vers l'Asie. La filière de «l'Or Gris» de Ziguinchor qui génère des milliards de francs Cfa est désormais bien surveillée par l'Etat qui contrôle les exportations pour permettre au Sénégal, jusqu'à présent pays producteur, d'imprimer sa marque sur la liste des pays exportateurs de cajou. Mieux vaut tard que jamais puisque les autorités étatiques ont pendant longtemps laissé filer cette manne sous leur nez, les exportations se faisant jusque-là via le port de la Gambie voisine devenue un pays exportateur de noix d'anacarde grâce aux productions sénégalaises et bissau-guinéennes transitant par Ziguinchor.

KOLDA - CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION D'ANACARDE : Beaucoup de difficultés pour une filière porteuse

«L'Or Gris» avait suscité beaucoup d'espoir au Fouladou. Les producteurs se sont rués sur une filière jugée rentable et nécessitant moins d'efforts physiques, par rapport aux autres spéculations, mais avaleuse d'espaces cultivables. Les prix de la noix ont même dépassé 1000 F CFA le kg au producteur bord champ.

Cependant, les premiers problèmes sont apparus d'abord avec la course effrénée à la terre sur fond d'accaparement des sols dans une zone d'élevage extensif. Conséquence, en plus de la gestion de l'espace qui est devenue un sérieux problème certaines cultures sont délaissées, notamment les spéculations vivrières céréalières et l'arachide en perte de vitesse. Ainsi, la noix de cajou est devenue pour beaucoup de famille l'unique source de revenu.

Et, pour cette dernière campagne agricole 2017-2018, Kolda citée par certains comme première région de production a vu les prix chuter. Au départ à 500 F CFA le kilogramme (kg), le prix au producteur est descendu jusqu'à 250 F CFA. Ceux qui avaient stocké, espérant une remontée des prix, ont été obligés de vendre à 250 F CFA, et parfois même moins, le kg.

Aujourd'hui, le problème de la qualité de la noix se pose. Selon Boubacar Konté, certains font une cueillette sans attendre la maturité. Et la baisse des prix pour cette année s'explique, à en croire toujours M. Konté, par l'importante production en Inde et au Vietnam, principaux pays destinataires des noix du pays. Mais un encadrement timide des producteurs et la sélection des semences constituent des leviers importants pour que l'Or Gris de Casamance puisse jouer sa partition dans le développement de la région de Kolda.

Et le transport vers Ziguinchor n'a visiblement pas changé la situation sur le terrain. Le cours des prix dépendant du marché international.

SEDHIOU - PORT DE ZIGUINCHOR, PASSAGE OBLIGE : Producteurs et transporteurs ruent dans les brancards

L'option de l'Etat du Sénégal de transporter toute la production de noix de cajou de la Casamance via le port de Ziguinchor, pour Dakar et non celui de Banjul pour l'étranger, ne trouve pas l'assentiment des producteurs et transporteurs des régions du Sud. Les premiers cités soutiennent que le prix de revient était plus important que maintenant et les seconds relèvent une moins-value par rapport à la situation antérieure. La filière rapporte gros, en termes d'investissement, mais jusqu'ici, fait-on observer, le Sénégal peine à assurer la vingtaine de milliers de tonnes de la production annuelle, selon la Division régionale des analyses, prévisions et statistiques agricoles de Sédhiou.

C'est par le décret N°0000192 du 06 février 2018 que l'Etat du Sénégal a matérialisé l'interdiction d'exportation de noix de cajou par voie terrestre. Conséquence, toute la production passe obligatoirement par le port maritime de Ziguinchor. Cette option est loin de faire l'affaire des transporteurs routiers notamment les gros porteurs. Ibrahima Cissé, président du Regroupement des chauffeurs et transporteurs de Ziguinchor de se désoler : «cette décision de l'Etat du Sénégal d'interdire le transport de la noix de cajou par la route nous porte un grand préjudice car nous encaissons 8.000 F CFA la tonne alors que si c'était libéralisé partout dans le pays nous transporteurs en tirerions profit. Auparavant, chaque transporteur pouvait assurer la liaison et s'inscrire dans la destination qu'il voulait, avec à la clé beaucoup de bénéfices. Maintenant, c'est comme si nous sommes limités dans notre espace de travail».

Babagallé Bâ, membre du Regroupement des transporteurs routiers de Sédhiou, adjoint au maire de Madina Wandifa, d'ajouter : «cette interdiction ne nous arrange vraiment pas, nous les transporteurs. L'Etat a ses raisons, mais c'est un manque à gagner pour nous, les transporteurs».

D'ailleurs, lors d'une réunion, en mai dernier à Ziguinchor, sur l'évaluation des mesures prises en 2017 dans l'organisation de la filière, le ministre du Commerce, Alioune Sarr ,avait déclaré que «le port de Ziguinchor est prêt à accueillir toute la production de la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) estimé à 50.000 tonnes, à destination du port de Dakar», a indiqué Alioune Sarr. Dans ce même registre, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a relevé qu'«il n'est plus question de transporter la production de l'anacarde via le port de Banjul. Désormais, tout va transiter par le port de Ziguinchor».

Appel à la valorisation du secteur

La production actuelle du Sénégal en anacarde est estimée à 17.552 tonnes (T) dont 6.040 T pour Sédhiou (source International Relief and Development IRD-PADEC enquête 2014). Si l'on en croit Souleymane Baldé de la Division régionale des analyses, prévisions et statistiques agricoles à la Direction régionale du développement rural de Sédhiou, «le prix au kilogramme a varié de 300 F CFA au début de la campagne à 850 F CFA en pleine campagne et vers la fin à seulement 250 F CFA en juillet 2018. Certaines entreprises n'ont pas travaillé car elles se sont installées en Gambie ».

Pour les producteurs il ya un manque à gagner. «Le coût est plus élevé au port de Ziguinchor par rapport à la Gambie. Nous payons plus cher alors que si c'est envoyé en Gambie, nous gagnons plus et mieux», se plaint Vieux Mansaly, un producteur du Balantacounda. De plus en plus, des appels se multiplient pour la valorisation de la filière porteuse, dit-on, de croissance dans les régions méridionales du Sénégal.

LES SOUBRESAUTS D'UNE FILIERE PORTEUSE DE CROISSANCE

De nombreuses potentialités s'offrent à la production de l'anacarde dans les régions du Sud du Sénégal. Il s'agit notamment de son potentiel hydrique, de son climat favorable avec suffisamment de terres cultivables. A cela s'ajoute une possibilité d'amélioration des plants par les techniques de greffage. En plus, selon Souleymane Baldé de la Division régionale des analyses, prévisions et statistiques de Sédhiou, «60 pépiniéristes sont formés par l'IRD (Institut de recherche pour le développement) et d'autres par le Programme d'appui au développement économique de la Casamance (PADEC)».

Il n'empêche, des contraintes ne manquent pas à l'épanouissement de la filière. Il s'agit principalement des plantations vieillissantes, surtout dans le département de Goudomp (Sud frontalier de Sédhiou), du manque d'infrastructures comme les magasins de stockage, de plants améliorés et de l'absence de bonnes pratiques agricoles des producteurs. Dans cette partie méridionale du Sénégal, il manque également un système d'informations sur le marché conjugué avec la non concertation des acteurs dans la fixation des prix aux producteurs.

Toutefois, des perspectives rassurantes se dessinent pour booster la production. Ce défi passe par la construction de magasins de stockage, la formation des producteurs sur les techniques de production et post production (BPA, séchage, stockage, gestion des plantations et la mise en place d'un système information marché).

Aussi, la noix et la pomme de cajou ne doivent-elles pas être valorisées pour accroitre la capacité des unités de transformations existantes et les facilités d'accès au crédit. Le défi, c'est aussi et assurément de «développer les techniques des haies vives pour clôturer les plantations, limiter la divagation des animaux et lutter contre les feux de brousse», conseille la Division des analyses, des prévisions et de la statistique.