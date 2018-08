Aliou Cissé a livré la liste des 23 Lions qui affronteront les Baréas de Madagascar, le 9 septembre à Antananarivo, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Can 2019. Le sélectionneur du Sénégal qui a fait face à la presse hier, vendredi, affirme s'être reposé sur les exigences de « compétitivité », de « résultats » et « d'équilibre » pour constituer un groupe dont la base a été renouvelée. Il ya de nombreux changements par rapport au groupe qui a pris part au Mondial 2018 en Russie.

Comme on le pressentait, Aliou Cissé a grandement ouvert la porte de l'équipe nationale en vue du match qui opposera le 9 septembre prochain à Antananarivo (Madagascar), l'équipe de Madagascar au Sénégal, pour le compte de la deuxième journée du Groupe A des éliminatoires de la CAN au 2019 au Cameroun. Le sélectionneur des Lions qui faisait face à la presse hier, vendredi 24 août, a introduit des changements de taille avec des départs mais aussi des arrivées dans les différents secteurs de jeu. Le technicien sénégalais qui affirme avoir tiré les leçons de la dernière participation à la Coupe du monde a, à l'orée de cette nouvelle aventure, décidé de se passer des services de certains de ses joueurs considérés jusqu'ici comme des cadres depuis trois ans.

Mbaye Diagne, Sidy Sarr, Amath Ndiaye Diedhiou, Mbaye Diagne, Pape Abdou Cissé arrivent

Le gardien de but Khadim Ndiaye, titulaire lors du Mondial, Kara Mbodji, Pape Alioune Ndiaye, Mame Biram Diouf, Diafra Sakho, ainsi que Moussa Wagué, actuellement blessé, ne sont pas dans la liste.

Dans son réaménagement, Aliou Cissé a fait appel à cinq joueurs qui feront pour la première fois leur entrée en équipe nationale A. Il s'agit de l'ancien milieu de l'équipe nationale junior, Sidy Sarr, évoluant à Châteauroux en France, Edouard Mendy, gardien de but du Stade de Reims en France et des attaquants Amath Ndiaye Diédhiou, de Getafe en Espagne, Mbaye Diagne de Kasimpa spor et Pape Abdou Cissé évoluant à Olympiakos (Grèce). A ces nouvelles têtes, s'ajoutent les retours en équipe nationale, du défenseur Ibrahima Mbaye et de l'attaquant de Metz, Opa Nguette.

«Il était important de garder l'ossature qui était partie à la Coupe du monde mais aussi d'injecter de jeunes joueurs. Les arrivées ont de la qualité. Mais j'ai plutôt envie de parler de groupe et de collectif. On a toujours tendance à parler d'individualités. Mais une équipe nationale, ce n'est pas tout cela. Ce qui nous importe, c'est le collectif. Pour gagner, c'est la force collective qui fera la différence », explique le sélectionneur national ne manquant pas de relever l'important réservoir de joueurs sénégalais qui sont aujourd'hui susceptibles de frapper à la porte de l'équipe nationale A.

«On a un réservoir intéressant de jeunes joueurs»

« On a un réservoir intéressant de jeunes joueurs qui ont une connaissance du football africain parce qu'ils ont gravité, ils ont progressé dans les petites catégories. Il y a beaucoup de joueurs qui sont entrain de taper à la porte de l'équipe nationale. C'est important de faire confiance à ces jeunes. Il s'agit de l'équipe A du Sénégal, il ne faut pas l'oublier. On peut être très bon avec les U17 ou le U20, l'équipe nationale local ou du championnat local et ne pas être un joueur qui a le niveau international. Il faut laisser les garçons progresser parce qu'il y a énormément de concurrence à chaque poste », a-t-il ajouté.

Selon Aliou Cissé, ce réaménagement entre aussi en droite ligne dans la volonté de préserver les acquis de la Coupe du monde.

«Il n'y a pas d'orientation spécifique, spéciale. Une équipe nationale, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. Cela fait trois ans et demi que nous travaillons ensemble. Il est important de préserver les acquis. Une équipe ne peut pas restée figée. On a joué une Coupe du monde et on a tiré des enseignements. Nous partons sur une nouvelle aventure. Pour les éliminatoires de la Can 2019, Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés, d'autres ne sont pas là parce que la sélection nationale est basée sur des exigences de compétitivité, d'équilibre et de résultats. Si un joueur comme Kara Mbodji n'est pas là, c'est parce qu'il n'est pas encore compétitif. D'autres sont là pour palier son absence », souligne t-il.

«Nous serons toujours dans la continuité»

Pour cette nouvelle aventure qui mène à la Coupe d'Afrique 2019, Aliou Cissé soutient que son équipe doit continuer à être plus solidaire sur le plan collectif.

«Nous serons toujours dans la continuité au niveau des idées et c'est ce que nous sommes en train de mettre sur place.

Cela fait des années que nous courons derrière le trophée continental, nous ne sommes plus loin. Il faut continuer à garder cette solidarité, à penser collectif. L'équipe nationale n'appartient à personne et il n'y a pas de place indiscutable », dira t-il.

«Nous savons que l'équipe du Sénégal est attendue»

Dans cette perspective, Aliou Cissé dit s'attendre à un match compliqué contre les Baréas. Mais il n'espère pas moins y revenir avec un bon résultat. «Nous savons que l'équipe du Sénégal est attendue. Ce sera un gros match, difficile et disputé. On y est allé il y a deux ans et on sait ce qui nous attend là bas. Mais, c'est à nous de montrer notre force de caractère, de nous préparer mentalement. Notre équipe monte en expérience, en rigueur. Depuis deux ans, nous jouons des matchs pièges où on s'en est bien sorti. Je n'ai aucun doute que le Sénégal ira à Madagascar et faire un très bon résultat. Mais les résultats se gagnent sur le terrain. Le Sénégal n'a peur de personne. On a une grande équipe qui peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Nous avons envie d'aller à la Coupe d'Afrique et cela passera par un bon résultat », déclare-t-il.

L'équipe nationale, rappelle-t-on, sera en regroupement en France, du 2 au 7 septembre. Les Lions, sont leaders de la poule A avec 3 points. Les protégés d'Aliou Cissé avaient dominé (3-0) la Guinée Equatoriale lors de la première journée.

Liste des 23 Lions

Gardiens : Abdoulaye Diallo ( Stade Rennais, France), Alfred Gomis (Spal-Italie), Edouard Mendy (Stade de Reims)

Défenseurs : Ibrahima Mbaye (Bologne Fc-Italie), Pape Abdou Cissé (Göztepe Spor-Turquie), Lamine Gassama(Göztepe Spor-Turquie), Adama Mbengue ( Caen-France), Kalidou Koulibaly (Naples-Italie), Salif Sané (Schalke04-Allemagne), Youssouf Sabaly (Girondins de Bordeaux)

Milieux : Cheikhou Kouyaté ( Chrystal Palace-Angleterre), Sidy Sarr ( Chateauroux -France), Idrissa Gana Guèye ( Everton-France), Cheikh Ndoye (Angers Sco-France), Alfred Ndiaye ( Malaga-Espagne)

Attaquants : Mbaye Niang (Torino-Italie), Ismaïla Sarr (Rennes-France), Diao Baldé Keïta - (Inter de Milan-Italie), Moussa Konaté (Amiens-France), Mbaye Diagne (Kasimpasa Spor -Turquie), Sadio Mané (Liverpool- Turquie), Opa Nguette (Fc Metz-France), Amath Ndiaye Diédhiou - Getaefe-Espagne), Pape Abdou Cissé (Olympiacos - Grèce)