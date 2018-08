Sénégal: Après la pluie, les eaux usées convergent sur les riverains de l'arène

Avec les fortes pluies qui se sont abattues dans la banlieue, beaucoup de familles établies aux environs de l'arène nationale ont dormi à la belle étoile. Ce ne sont pas les eaux de ruissellement qui ont envahi ces familles. Elles ont reçu le trop plein d'eau des canalisations de l'Onas qui se déversaient dans le marigot, dans la zone où est actuellement implantée l'arène nationale.

Avec la pluie, les eaux de ruissellement et les eaux usées convergent dans ce site jadis réceptacle de ces eaux polluantes et pestilentielles. Un marigot s'était même formé, les maraîchers l'utilisaient pour l'arrosage de leurs cultures. Actuellement ce marigot a été remblayé pour recevoir la grande bâtisse de l'arène. Seulement, suite à la pluie d'hier, les familles qui jouxtent l'arène ont dormi à la belle étoile.

Les eaux usées se sont déversées durant toute la nuit, envahissant les chambres. Dans les rues l'odeur puante qui se dégage des eaux force à se boucher les narines, la circulation est difficile. Des enfants érigent des barricades pour tenter de dévier l'eau puante avec l'aide des adultes. « L'eau usée mélangée avec l'eau de ruissellement passait devant pour aller directement dans la mare qui était dans le stade. Maintenant on a érigé un stade et le trop plein sort des caniveaux pour se déverser directement dans nos maisons », explique Houstaz Cheikh Mbacké Ndiaye, sinistré .

Et de poursuivre : « Nous n'avons pas fermé l'œil depuis hier nuit, l'eau a gâté nos fauteuils, nos matelas, moquettes et couvertures. Cette eau est mélangée d'asticots et peut encore être source de maladies. On a presque tout évacué, reste juste à gérer la rue ». Il n'a pas manqué de dénoncer ; « On n'est pas contre l'érection du stade mais ils doivent penser à assainir avec une canalisation pour les alentours du stade. Nous demandons de l'aide aux autorités pour une canalisation supplémentaire sinon ça peut dégénérer à tout temps. On doit faire une canalisation pour l'évacuation des eaux de ruissellement et eaux usées .Nous sommes assis sur une bombe », fait-il remarquer.

Les eaux de pluie n'ont pas fait de dégâts majeurs dans les autres localités .

Seulement on patauge dans certaines grandes artères comme la pénétrante de Diameguene où l'eau a presque envahi tout le marché. Dans la commune de Diameguene, la route communément appelée Tally carreau est durant toute l'année le réceptacle d'eau de ruissellement.