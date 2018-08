Togo: Reformatage du PNPER

Le Togo est parvenu à surmonter la crise politique qu'il a traversé depuis un an, a déclaré… Plus »

Pour mettre fin aux dysfonctionnements, l'Agence onusienne a présenté un certain nombre de recommandations. Parmi lesquelles l'assainissement de la gestion financière, le recrutement d'experts externes capables d'assister les micros et petites entreprises rurales.

'Nous sommes engagés dans un nouveau format et nous sommes confiants que les choses vont très vite redémarrer et s'améliorer', a confié Sylvie Marzin, conseillère du Fida pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'issue d'une réunion technique de plusieurs jours.

