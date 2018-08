Seychelles: Une entreprise de transfert de fonds des Seychelles se mobilise pour venir en aide aux sinistrés affectés par des inondations en Inde.

Une entreprise des Seychelles a lancé une campagne pour collecter des fonds pour les personnes touchées par les inondations qui ont provoqué des glissements de terrain dans les villages de l'État indien du Kerala.

L'initiative lancée par le bureau de change Cash Plus vise à donner 2 $ (100 roupies) aux fonds de secours de Kerala pour chaque virement bancaire envoyé en Inde jusqu'au 27 août.

"C'est pour montrer notre soutien à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Bien que nous soyons loin, nous ne sommes jamais à l'abri d'une catastrophe et nous voudrions que les autres fassent le même geste humanitaire », a déclaré Subhash Singireddy, directeur du développement commercial de Cash Plus.

Selon BBC News, "au moins 324 personnes ont été tuées dans des inondations dans l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, selon ce que les responsables locaux considèrent comme les pires inondations depuis 100 ans".

BBC News a ajouté que "le gouvernement du Kerala a déclaré que beaucoup de personnes décédées avaient été écrasées par des débris causés par des glissements de terrain. Le principal aéroport du Kerala devrait rester fermé jusqu'au 26 août. "

Singireddy a déclaré qu'ils n'avaient jamais fait ce type de don, mais chaque aide compte.

"L'argent qui sera donné aidera l'Inde à bien des égards alors que l'accès aux routes et aux maisons a été gravement détruit. Fondamentalement, tout est à recommencer.

Dans le cadre de notre programme, nous continuerons à organiser ce don à l'avenir pour les plus démunis. Aujourd'hui c'est eux, demain cela pourrait être nous », a déclaré Singireddy.

Suite à l'incident survenu la semaine dernière, le président des Seychelles, Danny Faure, avait envoyé un message de sympathie au Premier ministre indien Narendra Modi et aux familles touchées par les inondations catastrophiques dans l'État de Kerela.

Dans son message, Faure a déclaré: "L'Inde a toujours été un pays qui a fait face à l'adversité, elle a montré sa volonté de se relever."

Le président Faure a réaffirmé qu'il se tient au côté de la communauté indienne aux Seychelles et avec le peuple indien à l'étranger et a noté que, par le biais de l'adversité, le peuple indien a le soutien et l'amitié des Seychelles.