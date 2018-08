Gambie: Banjul abrite à partir de lundi le "Change management meeting" du bureau régional de UNFPA

Ces activités conjointes constituent, qui d'après l'UNFPA, une rare opportunité qui permettra de réunir les représentants des six pays du programme Autonomisation des femmes et dividende démographique (SWEED) ainsi que les points focaux en communication.

S'agissant du séminaire régional sur la communication et le plaidoyer, il a pour objectif de concevoir des plans opérationnels de communication et de plaidoyer au niveau régional et national.

D'après la note, "il est capital pour l'UNFPA, dans ce contexte, de disposer des profils adéquats parmi son personnel et de mettre à jour systématiquement les connaissances et les compétences des équipes".

Ces 3 résultats "visent zéro besoin non satisfaits en planification familiale, zéro violence basée sur le genre et zéro décès maternel évitable".

Selon les organisateurs, il s'agit d'un investissement destiné à outiller les managers Senior pour leur permettre de "formuler des solutions adaptées aux mutations internes à l'organisation et aux défis dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre".

