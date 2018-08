Togo: "Mauvaise volonté" et "insouciance" des autorités togolaises, dénonce la SEET

communiqué de presse

C'est au travers d'un communiqué dont notre rédaction a reçue copie que la SEET (SYNERGIE DES ÉLÈVES ET ET ÉTUDIANTS DU TOGO) a souhaité se prononcer sur la nouvelle irrégularité constatée dans le versement des allocations et bourses aux étudiants des deux universités publiques du Togo.

Dans les lignes qui suivent, l'intégralité du communiqué...

La Synergie des Élèves et Étudiants du Togo constate avec amertume et désolation le refus catégorique du virement des tranches aux étudiants ayant réclamés.

En effet, depuis plus d'un mois, la Directrice des Bourses et Stages et le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ont confirmé que les traitements sont arrivés à terme et que les données sont envoyées au trésor public pour le décaissement des fonds.

La SEET rappelle également que le nombre des victimes de cette injustice tourne autour des centaines voire millier d'étudiant. Pire encore, certains étudiants n'ont jamais perçu de tranches depuis leur inscription à l'université jusqu'en fin de parcours pour des raisons de réclamations sur réclamations qui devient le seul argument des autorités bien que ces étudiants respectent les critères.

Malheureusement, jusqu'à ce jour, les étudiants sont toujours restés sans suite favorable. Une situation qui explique clairement la volonté du gouvernement de priver les étudiants de leurs Allocations et Bourses.

Dans cette irrégularité, la SEET, dénonce une mauvaise volonté et condamne avec dernière énergie l'insouciance que manifestent les autorités Togolaises envers les étudiants et exige le virement des fonds aux étudiants dans un bref délai.

Par ailleurs, la SEET condamne sans possibilité de recours, la complicité du Délégué Général de l'université de Lomé vis-à-vis de cette situation qui s'explique clairement dans son communiqué du 22 Août 2018 appellant les étudiants au calme sans dénoncer la magouille des autorités.

Elle invite le Délégué Général de l'université de Lomé et de Kara et certaines associations individualistes de faire preuve de responsabilité conformément aux statuts que de vouloir toujours essayé de représenter les autorités devant les étudiants.

La SEET compte sur le bon sens des autorités et espère le virement des fonds aux étudiants qui n'ont que trop supporté l'injustice, l'insouciance et l'impunité.

Fait à Kara le 25 Août 2018

Ont signé :

Pour la Section de l'université de Kara

SEPAMA Inoussa

Pour la Section de l'université de Lomé

Ben Ekoué Jonathan-Oni GAGNON

Et pour la Bureau Exécutif National

L'attaché du SG

Michel KAKANANYO

Tel : 92147688 / 97224310 / 91610797

