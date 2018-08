Ethiopie: L'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed fait souffler un vent nouveau sur le pays

On connait l'affiche de la finale du tournoi qualificatif pour la CAN U17 dans la zone est. L'Ethiopie et l'Ouganda se… Plus »

Un vent du changement qui n'est pas du goût de tous. En juin dernier, lors d'un rassemblement politique à Addis-Abeba, le Premier ministre a échappé de justesse à un attentat qui a fait deux morts et plus de 150 blessés.

Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, Abiy Ahmed souffle un vent nouveau sur le pays. Outre la levée de l'état d'urgence et la libération des prisonniers politiques, il a aussi annoncé une refonte profonde du système politique. Il a, par ailleurs, tendu la main à son voisin, l'Erythrée et s'est engagé en faveur d'une ouverture économique.

Dans son premier discours devant la presse, depuis son accession au pouvoir en avril, Abiy Ahmed a tenu à rassurer. Les élections prévues en 2020 ne seront pas reportées et elles seront « libres et justes », a-t-il déclaré avant d'ajouter que des travaux ont été entrepris pour rendre la Commission électorale non partisane et « crédible ».

