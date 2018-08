Ile Maurice: Bruno Julie loin d'être K.-O. dix ans après sa médaille olympique

Puis, un sportif, poursuit-il, doit pouvoir se consacrer à sa discipline comme tout autre travail. «Allowance pa sifi.» Malgré les obstacles, il n'est pas résigné et garde espoir. Surtout en ses jeunes, qu'il affectionne et qui semblent reconnaissants de l'avoir comme coach.

Sa rigueur combinée à la discipline de ses élèves lors des entraînements est bon signe. Cependant, ce n'est pas un travail qu'il peut abattre seul. À l'instar de nombreux sportifs, Bruno Julie déplore l'encadrement donné aux jeunes athlètes. «Il faut [leur] laisser la chance de réussir et les soutenir davantage», insiste-t-il. D'expliquer que si un athlète remporte des titres, il ne faudrait pas que Maurice se repose sur ses lauriers mais l'encourage et l'aide plutôt à entreprendre des stages avancés dans d'autres pays afin qu'il repousse ses limites, comme cela se fait ailleurs.

L'athlète émérite cumulait déjà plusieurs victoires à son palmarès lorsqu'il a remporté sa médaille aux jeux Olympiques, en 2008. Pas étonnant qu'à son retour à Maurice, les offres d'emploi des États-Unis, de France, et d'Angleterre se succédaient. Sauf qu'en tant que patriote et pensant qu'il sera traité à sa juste valeur, il les a refusées.

«Je pense que c'est important de partager ses connaissances avec les plus jeunes, peu importe la discipline», explique le coach. Il s'agit aussi pour lui d'un moyen de garder contact avec la boxe et de moins regretter d'avoir laissé passer sa chance.

