Afrique: Le président Ahmad présent à l'assemblée générale extraordinaire de la CECAFA

Après l'Angola, le Cameroun et la Tanzanie, pays organisateur, l'Ouganda est la quatrième équipe… Plus »

Et la CECAFA donne, depuis longtemps, l'exemple d'une association qui organise très régulièrement un certain nombre de compétitions. La zone a d'ailleurs été depuis de nombreuses décennies un précurseur dans ce domaine.

Des changements de statut et de règlement sont en cours au niveau de la CECAFA afin de répondre aux nouvelles normes souhaitées par la CAF. Plus de liberté, plus d'initiatives au service du développement du football dans toutes les zones du continent.

Nous ne sommes pas favorables à trop de concentration de pouvoir en un seul lieu, c'est pourquoi nous désirons que les zones soient habilitées à améliorer la visibilité du football en Afrique et à réformer toutes les zones en modifiant le format et en validant les statuts", a annoncé le Président Ahmad aux délégués.

