Sénégal: Eliminatoires de la CAN 2019 - Aliou Cissé veut aller vers de "nouvelles directions"

Il y a une nette volonté d'apporter du sang neuf d'autant plus qu'au même moment, ce sont de nouveaux joueurs qui ont appelés. Parmi ces derniers comme Amath Ndiaye Diédhiou et surtout Mbaye Diagne sont très sollicités par les observateurs et une grande partie de la presse locale après leurs prestations en clubs.

Aligné lors des trois matchs des Lions, le gardien du Horoya AC reste à quai de même que Pape Alioune Ndiaye et Mame Birame Diouf (Stoke City, Angleterre), Diafra Sakho (Rennes/France) et Moussa Wagué récemment transféré au FC Barcelone (Espagne).

