Madagascar: Présidentielle - Premier meeting de Marc Ravalomanana

Sa priorité ? Reconstruire les routes. Il déplore que « toutes les infrastructures [soient] complètement détruites » et dénonce « sept ans sans entretien » des routes, ponts et digues.

Entre petits tacles à l'endroit de ses deux principaux challengers, Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina et références christiques, Marc Ravalomanana a donné sa vision pour l'avenir du pays, sans dévoiler son programme précis, puisque la période officielle de campagne n'a pas encore commencé.

« Rien n'arrive par hasard, Dieu sait ce qu'il fait. Il ne nous a pas mis ni devant ni derrière, mais juste le 25, sa date de naissance. On va reconquérir ce pays grâce à ce numéro. Madagascar a besoin d'un sauveur et d'être sauvé. On doit travailler ensemble pour y arriver dans le calme et la discipline comme aujourd'hui », s'enflamme le candidat à la présidentielle.

Le stade est quasiment rempli : près de 25 000 personnes sont venues acclamer Marc Ravalomanana. Sur la grande scène, concert, chorale religieuse et, partout dans les gradins, des petits drapeaux malgaches avec en plus, un liseré jaune, la couleur du TIM, son parti. L'ex-président a appris ce matin même son ordre d'apparition sur le bulletin unique : il sera 25e.

