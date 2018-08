Burkina Faso: Nuit de la jeunesse - Des trophées décernés à des personnes physiques et morales

En marge de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août 2018, la direction régionale en charge de la jeunesse du Centre, a organisé, le 25 août 2018, à Ouagadougou, une cérémonie dénommée « Nuit de la jeunesse ». Il s'est agi d'honorer des personnes physiques et morales qui ne cessent de s'investir pour la promotion des jeunes.

Plus d'une trentaine d'attestations et de trophées ont été décernés à des personnes ainsi qu'à des institutions étatiques, le 25 août 2018, à Ouagadougou. Ces personnes physiques et morales ont été récompensées pour leur contribution significative à la promotion de la jeunesse dans la région du Centre.

Il s'agit, entre autres, de l'association One village, du Réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion de la sécurité routière, du ministère de la Sécurité et du gouvernorat de la région du Centre. L'initiative est de la direction régionale de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles.

Pour le directeur régional, Apollinaire Compaoré, l'objectif d'une telle activité est de permettre aux jeunes d'avoir des repères et de pouvoir s'identifier à ces personnes. Elle vise, selon lui, l'éveil des consciences des jeunes et les invite à plus de civisme, de patriotisme et de participation aux efforts de développement national.

Le ministre d'Etat auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, a indiqué que cette distinction est également une invite des lauréats à davantage travailler pour la cause des jeunes.

« La jeunesse représente l'avenir de toute nation et aucune nation ne peut se développer sans la vraie détermination et la participation consciente de sa frange jeune aux différents projets de société initiés et conduits par les autorités », a-t-il confié.

Quant au ministre en charge de la jeunesse, Smaïla Ouédraogo, il a souligné que ladite nuit répond aux vœux du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, de voir l'émergence d'une jeunesse burkinabè épanouie, responsable, créative, dynamique et pleinement engagée.

Le thème choisi, au Burkina Faso, pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse de cette année est : « Autonomisation des jeunes et capture du dividende économique ».

Et le gouverneur de la région du Centre, Sibiri de Issa Ouédraogo, de rappeler qu'il a été très pertinent. La représentante des jeunes, Antoinette Sawadogo, a exhorté ses camarades à s'armer de courage car, pour elle, « être jeune est une opportunité mais aussi un défi à relever ».