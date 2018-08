Sénégal: Moussa Konaté met au supplice son nouveau coéquipier Edouard Mendy

Lors de la coupe du monde 2018, c'est Khadim Ndiaye le gardien de but du Horoya AC qui n'a pas été appelé pour cette rencontre éliminatoire de la CAN prévue à Tananarive le 9 septembre, qui avait joué les trois matchs.

En plus du gardien de Reims, Aliou Cissé a sélectionné deux autres gardiens, Abdoulaye Diallo (Rennes, France) et Alfred Gomis (Spal, Italie).

"Il est resté patient et concentré pour reprendre un centre de son partenaire (Krafth) pour le but du 3-0 à la 67-ème minute. Avant d'inscrire un but splendide sous la barre de (Edouard) Mendy (le gardien de Reims), d'un tir depuis l'entrée de la surface de réparation", ajoute le quotidien spécialisé qui a donné une note de 7 sur 10 à l'international sénégalais.

