Burkina Faso: Concours directs 2018 - Plus d'un million de candidats frappe à la porte de la Fonction publique

24 mars 2019. On connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme… Plus »

Le secrétaire général a, tout de même, noté que la machine a des limites et que des dispositifs de sécurité et antifraude ont été mis en place. «Nous pensons que ce système est efficace. Nous aurons l'occasion à la fin du processus d'organisation, de faire le point et d'en tirer les leçons et, peut-être, procéder à des améliorations pour les années à venir», a précisé M. Lengané.

M. Idani a assuré que ces mesures vont permettre de gagner en transparence, en temps et en réduction du coût de l'organisation. «L'année dernière, il nous a fallu 368 millions de F CFA pour la correction des concours et cette année, avec 100 millions, nous serons à mesure de le faire», a-t-il révélé.

Et dès lors, a-t-il confié, le ministère en charge de la fonction publique s'est mis au travail et a recueilli1 315 515 candidatures. Pour l'édition 2018,a poursuivi le ministre, beaucoup d'innovations ont été introduites.

