Burkina Faso: Grogne des routiers - Les chauffeurs réclament de meilleures conditions de travail

En ce qui concerne le monopole du fret, Assimi Ouédraogo dit qu'il n'en est rien. « Le système de transport est fait de telle sorte que quand on est à Lomé au Togo ou au Ghana, il y ait et un système de répartition des frets qui fait que s'il y a un chargement par exemple de dix camions.

La raison, dit-il, est qu'il a fait venir un grand nombre de camions pour des chargements au détrimen,t des petits transporteurs. Pis, ajoute Assimi Ouédraogo, les chauffeurs auraient accusé le président de les avoir traités de délinquants. Une version que le vice-président rejette. Pour lui, le président aurait employé le terme indélicat et non délinquant.

Les véhicules personnels, les cars des compagnies de transport et les camions de transport des aliments périssables peuvent continuer leur trajet. A la question de savoir pourquoi un tel mouvement sur les différents axes routiers, les chauffeurs dénoncent leurs conditions de travail et de traitement par leurs employeurs.

Sur la RN1 par exemple, pendant que certains chauffeurs échangent par groupe, à côté des mastodontes, d'autres, réunis sur la voie, arraisonnent les camions qui n'observent pas l'arrêt de travail. Il s'agit principalement de ceux transportant du carburant et des produits non périssables.

Les chauffeurs routiers ont observé un arrêt de travail, le samedi 25 août 2018, perturbant les sorties et entrées de Ouagadougou. Ces derniers réclament de meilleures conditions de travail et de traitement.

