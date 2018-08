Madagascar: Des t-shirts «made in Mada» défendent le patriotisme économique avec humour

A Madagascar, le célèbre dessinateur de presse Pov et Rivo Rakotondrasanjy, un entrepreneur, ont pour cheval de bataille la défense du « vita Malagasy », le « made in Madagascar ». Ensemble, ils viennent de lancer une ligne de t-shirts « militants », floqués de dessins aux messages civiques et contestataires mais toujours pleins d'humour.

A Madagascar, Rivo Rakotondrasanjy, fondateur de la société textile Unité Zéro, contacte un jour via Facebook le dessinateur Pov. Il lui propose son concept de t-shirt 100% malgache. L'artiste adore l'idée et se met à dessiner. De leur collaboration naît alors une marque : « Pov by Soherina ».

« Notre marque "Pov by Soherina", c'est un vecteur de message pour le patriotisme économique, explique Rivo Rakotondrasanjy.

Actuellement, sur le marché du textile, l'administration malgache fait entrer des produits de friperie venant de l'Occident et des produits bas de gamme venant de Chine en leur offrant une détaxation pour pénétrer sur le marché local.

Tandis que nous, pour produire des t-shirts en utilisant des matières premières et de la main-d'oeuvre locale, on paie toutes les taxes. C'est de la concurrence déloyale. Ce tapis rouge que le gouvernement déroule pour les produits d'importation bas de gamme, nous le dénonçons sur l'un de nos t-shirts ».

Humour

Leur collection compte pour le moment sept dessins bien différents, tous teintés d'autodérision et de sarcasme. « Je voulais faire des dessins sarcastiques, qui se moquent un peu de la société, explique Pov. Le type de message, c'est surtout sur le civisme et sur le patriotisme économique.

Par exemple, consommer malgache, respecter l'environnement. Le t-shirt que j'ai sur moi, son message c'est un jeu de mots en malgache qui dit que en quelques sortes que "l'herbe est plus verte ailleurs". Et là, on retrouve un Malgache qui sort d'une bouche de métro à Paris et qui cherche l'herbe verte sans la trouver ».

La cible de Rivo Rakotondrasanjy et Pov ? Les « Mananpanahy », c'est-à-dire ceux qui veulent réfléchir et ont le désir d'agir : des Malgaches de l'île ou de la diaspora, prêts à véhiculer des messages qui leur collent à la peau.