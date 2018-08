Burkina Faso: Alpha Barry dans le Soum - Solidarité avec les femmes démunies, réconfort aux réfugiés de Mentao

24 mars 2019. On connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme… Plus »

Le parrain, le PDG de l'entreprise ''Seven/A", Ahmed Dicko, a expliqué que son acte est une réponse à l'appel à la solidarité lancé par ses sœurs de la coordination provinciale. Au cours de son séjour, le ministre Barry a également assisté à l'inauguration du Centre culturel et artistique de l'Association Tabital Poulakou et rendu visite à l'Emir de Djibo.

« Nous saluons les efforts des FDS qui se battent au quotidien et parfois au prix de leur vie pour assurer votre sécurité ainsi que celle des habitants de la zone. Des discussions dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie et de travail sont en cours au sein du gouvernement », a-t-il dit.

« Les populations-hôtes bénéficient de la gratuité des soins au poste à l'infirmerie du camp, s'approvisionnent en eau potable et leurs enfants sont inscrits gratuitement dans les écoles primaires du site de Mentao », a précisé M. Thianhoun. Il a également fait savoir au ministre que depuis 2014, son institution a facilité le retour de plus de 3 000 réfugiés au Mali sur leur requête.

Aux dires du représentant du HCR, des dispositions sont prises par l'organisme onusien et ses partenaires afin de faciliter la cohabitation entre réfugiés et population des villages environnants.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a séjourné le samedi 25 août 2018 à Djibo, où il a fait don de vivres aux femmes « vulnérables » de la localité et rendu visite aux réfugiés maliens au camp de Mentao pour s'imprégner de leurs conditions.

