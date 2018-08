Sénégal: Réduction de la nocivité du Tabac - "Sur les questions de santé, l'Afrique n'a pas sa liberté"

Pour le Dr Kgosi Letlape, par ailleurs président de l'Ordre des Médecins et Dentistes en Afrique du Sud qui prenait part au séminaire des journalistes reporters africains sur le thème : «Réduction de la Nocivité du Tabac: Passerelle vers Une Afrique Sans Fumée?» et qui animait le panel : « Les produits du Tabac et l'impératif de la santé publique : Comment concilier les agendas contradictoires », la question est certes complexe mais il n'y a pas périls en la demeure.

"Nous sommes dans une société où de nos jours on parle de liberté individuelle et des choix individuels. A partir de ce postulat, il est important de souligner que la légalisation de l'industrie du tabac est une bonne chose", indique-t-il.

En effet, l'industrie du tabac est légale dans nos pays, et dans bon nombre d'entre eux, elle est pourvoyeuse de ressources sous forme de taxes et vont alimenter le budget de l'Etat qui doit en même temps veiller à la bonne santé des populations.

