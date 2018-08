Algérie: Révolution - Une conférence sur l'organisation des 1ères opérations de fidaï en France

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

La Fédération de France du FLN a lancé ses opérations de fidaï en France le 25 août 1958 en exécutant cette nuit-là 80 opérations à l'explosif ayant ciblé les centres de police, des unités de stockage et de distribution de carburant et autres structures sensibles.

Le moudjahid Mohamed Bousmaha a estimé, pour sa part, que l'organisation des opérations de fidaï en France constituait une "étape cruciale dans l'histoire de la guerre de libération" eu égard à l'écho médiatique de ces opérations et leur rôle dans la vulgarisation de la cause nationale".

