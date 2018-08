Algérie: Messahel remet un message de M. Bouteflika au président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Le Président Mnangagwa a chargé M. Messahel de transmettre au Président de la République ses sentiments de gratitude et ses salutations fraternelles ainsi que ses vœux de bonheur et de progrès au peuple algérien.

Il a également souligné l'importance de poursuivre la tradition de consultation et de concertation entre les deux pays, aussi bien sur le plan bilatéral que sur les plans régional et international. Il a, à ce propos, indiqué que l'Algérie et le Zimbabwe continueront à travailler ensemble pour faire face aux défis communs, notamment sur le continent africain.

Il s'est félicité de la qualité des relations bilatérales et du caractère régulier de la concertation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun dans les différents fora internationaux, notamment dans le cadre de l'Union africaine.

