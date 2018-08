Algérie: Tizi-Ouzou - Coup d'envoi de la 9e édition du festival de la robe kabyle

- Le coup d'envoi de la 9ème édition du festival de la robe kabyle a été donné, dimanche, au village Ihamziène, commune d'Illoula Oumalou, (60 km au sud-est de Tizi-Ouzou).

Cette édition qui s'étale sur 02 jours est dédiée à la chanteuse Malika Domrane "pour honorer le parcours de cette grande dame de la chanson kabyle et de la résistance de la femme algérienne", a souligné dans une déclaration à l'APS, Hakim Dahmani, porte-parole de l'association, Tagmat Ihamziène (fraternité Ihamziène), organisatrice de l'évènement.

Particularité de ce petit village de 600 âmes et qui compte pas moins d'une quinzaine d'ateliers de couture, la robe kabyle "a réussi à résister à l'invasion vestimentaire et s'est elle-même développée en adoptant des caractéristiques plus esthétiques", explique Fadhma Ghmourassen, couturière et propriétaire d'un atelier de couture.

Réservée pour les fêtes et les femmes âgées et demeurant au foyer, la robe kabyle, avec ses différentes variantes est de plus en plus prisée aujourd'hui. "Elle est devenu un habit quotidien et n'est plus un habit de fête et est portée même par les jeunes filles, grâce à l'évolution esthétique qu'elle a adopté", a-t-elle précisé.

Une évolution qui "fait vivre encore des familles et anime un marché de plus en plus florissant qui connait une commande croissante d'année en année et qui maintien l'intérêt pour ce produit et le métier qui se transmet aux jeunes générations", a ajouté la meme source.

Présente à la cérémonie d'ouverture, Ameur Linda, chef de bureau de promotion de l'artisanat au niveau de la direction du tourisme, a indiqué, pour sa part, qu' "un total de 1533 artisans sont inscrits au registre de la couture du vêtement traditionnel ", selon des statistiques arrêtées au terme de l'année 2017.

"Une vingtaine de femmes ont bénéficié de matériel de couture de la part du Fonds national de promotion de l'activité artisanale traditionnelle (FNPAAT) et 07 autres de locaux commerciaux au niveau de la maison de l'artisanat" dans le cadre de l'aide octroyée par l'Etat pour la promotion des produits de l'artisanat traditionnel, a-t-elle fait savoir.

Au programme de ces deux journées, en plus de l'exposition permanente de robes kabyles, plusieurs activités culturelles et interactives, théâtre, musique, défilé de mode, concours de la meilleure robe ainsi qu'une table ronde animée par la chanteuse Malika Domrane.