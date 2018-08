Algérie: 16e RCB - 24 films à l'affiche et une rencontre des ciné-clubs

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Les longs métrages "Les derniers jours de la ville" de Tamer El Saïd (Egypte), "Nhebbek Hedi" de Mohamed Ben Attia (Tunisie) ou "Ali, la chèvre et Ibrahim" de Charif El Bandary sont également à l'affiche des Rcb qui prévoient un focus dédié au Fonds arabe des arts et de la culture (Afac).

Les réalisateurs algériens Yasmine Chouikh et Malek Bensmail présenteront leurs dernières œuvres "Jusqu'à la fin des temps" et "La bataille d'Alger, un film dans l'histoire" au public qui a également rendez-vous avec des films comme les courts métrages "Wanas" de Ahmed Nader (Egypte), "Roméo épousa Juliette" de la Tunisienne Hinde Boudjemâa ou encore avec le documentaire "Pastorales électriques" de Ivan Boccara (Maroc).

24 films sont à l'affiche de ces 15e Rcb, majoritairement des premières en Algérie, dont 10 courts métrages, six documentaires et huit longs métrages de fiction dont "Des figues en Avril de Nadir Dendoune (France), programmé en ouverture de cette édition à la salle de la cinémathèque de Béjaïa.

Les ciné-clubs de Mascara, Annaba, Béjaïa, Tlemcen, Sétif, Alger et Bordj Bou-Arreridj prendront part à cette rencontre en plus de la fédération tunisienne des ciné-clubs et de la maison du cinéma de Nouakchott (Mauritanie).

